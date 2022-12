Zřízení samostatného odboru kultury a cestovního ruchu bylo i součástí koaliční smlouvy nového vedení radnice. "Očekávám, že to bude i takový částečně komunikační bod, který bude prezentovat město, ať už ve vztahu k tomu, co se děje pro obyvatele, i trochu jako marketingový orgán ve vztahu k celé republice, potažmo do zahraničí, abychom dokázali i přitáhnout," zmínil starosta Michal Kozár. "Děláme toho hodně, ale nekomunikujeme to úplně šťastně," dodal.

Nově zřízený odbor by měl mít v gesci současný místostarosta Radim Staněk. "V kultuře pracuji už od roku 1994. Když jsem nastoupil do Kulturního domu Střelnice, byly tam dvě tři akce měsíčně a v době mého odchodu to bylo v průměru až kolem pětadvaceti. Zavedli jsme tradici Senior klubů, divadelních pohádek pro děti, na divadlo v tu dobu chodilo průměrně až 380 lidí na představení," vzpomenul na své působení v kulturním prostředí Radim Staněk. Podle něj je kultura zhruba stejně složitá věc, jako například územní plán. "Řada lidí má pocit, že když jdou jednou dvakrát ročně někam do kina nebo na koncert, tak kultuře rozumí a ví přesně, co a jak by mělo být," dodal místostarosta.

V současné době zajišťuje většinu akcí pro radnici organizační složka, která se přejmenovala z KD Střelnice na Městská kultura Jindřichův Hradec. Nový název totiž lépe vystihuje široký záběr organizace. "V těchto dnech už se připravuje předplatné na další sezónu a dramaturgie na příští rok. Stěžejní akcí bude činohra i opera na zámku, Dny města, v jednání jsou zároveň akce typu festivalu jídla nebo moravský košt vín, takže si myslím, že kultura určitě nezahálí," poznamenal Radim Staněk. Mezi další organizace, které zajišťují akce ve městě patří například i Vzdělávací a kulturní centrum nebo knihovna.

Vyjednávání o struktuře chystaného odboru kultury a jeho obsazení budou složitá. "Mělo by dojít k nějakému vyhodnocení, diskuzi na úrovni politických představitelů, jak k tomuto tématu přistoupit a co od toho očekáváme. Podle toho se pak bude odvíjet další nastavení s cílem sjednocení komunikace a prezentace kultury navenek," upřesnil tajemník městského úřadu Karel Holý. Nový odbor kultury a cestovního ruchu v Jindřichově Hradci tak vznikne pravděpodobně až se začátkem roku 2024.