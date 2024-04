Milovníci vodáckého sportu se v sobotu sešli pod římovskou přehradou. Tradiční Odemykání Malše si nenechaly ujít stovky lidí. Vodáci se vydali na přibližně 20 kilometrů dlouhou trasu z Římova do Českých Budějovic. Po cestě museli zdolat celkem osm jezů. Letošní ročník akce měl pořadové číslo čtyřiačtyřicet.

Vodáci si užili zahájení sezóny na Malši | Video: Jana Urbanová

Vodákům na louce u Malše hrála živá hudba a mohli si dopřát i něco na zub nebo osvěžení v nedaleké hospůdce. „Odemykáme Malši, protože se pouští římovská přehrada, což je dvakrát do roka a řeka je pak krásně splavná. Teď je to odemykání a na konci léta zase zamykání. Dnes tady za nás máme přibližně 175 lodí,“ vypočítal Jakub Litvan, vedoucí Ká-servisu. Celkem se ale i za ostatní půjčovny vodáckého vybavení vypravilo na řeku kolem tří stovek lodí.

Turisté vzali Českou Kanadu útokem. Na výšlap vyrazilo 1443 tuláků

Námořník vodákům slavnostně odemkl řeku Malši úderem 10 hodiny a účastníci akce se pak postupně začali spouštět na vodu. „Je to pro mě srdcová záležitost, že tady můžu stát s tím velkým klíčem. Odemykám Malši už osmým rokem a je to vždy zodpovědnost. Rodiče mě k vodáctví vedli už od malička a poprvé jsem s nimi jel Malši v kánoi už ve třech letech. Prošel jsem si také vodáckým křestem. Mrzí mě, jak se vodáctví v průběhu let mění a spojuje s alkoholem,“ svěřil se klíčník Richard Rudolf Vilímek, který sám vyznává staré vodácké tradice.

Příchozím nechyběla dobrá nálada a vysoké účasti nahrávala také vymetená obloha. „Jezdíme sem pravidelně, s malým synem jsme tu teprve potřetí, jinak sám to jezdím už dlouho. Vodáctví mě baví už dětských let, mám rád vodu a přírodu. Počasí máme opět krásné a co si pamatuji, tak nám to tu vždycky vychází,“ řekl jeden z účastníků akce Jan Buchner z Českých Budějovic. Malše byla do soboty poslední jihočeskou řekou, kterou vodáci zatím ještě oficiálně neodemkli.