/OBRAZEM/ Orlík a okolní krajina je fotogenická i ze země, natož pak z nebe. Unikátní snímky pořízené z letadla nám poskytl Roman Hora, který mimo jiné poskytuje vyhlídkové lety.

Pohled na Orlicko z nebe. | Foto: Roman Hora

Už dvacet let se Roman Hora věnuje létání. Jeho hlavním rajónem je Orlicko, Slapy, Karlštejn či Hluboká, ale vyrazí v podstatě kamkoli.

Nad Orlíkem létá často a rád. „Někdy i víckrát za den. Je to parádní podívaná," říká pilot, který nabízí vyhlídkové lety jen za cenu nákladů na let.

Lesní stezku od Vodáka k Živci mají nově oživit atraktivní prvky pro děti

Orlík má v těchto měsících sníženou hladinu kvůli stavebním pracím. Upuštěná voda odhaluje písčité břehy, jak je vidět i na fotografiích. „Otava vypadá, jako by byla suchá," komentuje pohled z ptačí perspektivy Roman Hora. Podle informací Povodí Vltavy by snížená hladina v nádrži Orlík měla být udržována ještě do března. Aktuální hladina Orlíku je něco přes 337 m.n.m.

V případě zájmu o vyhlídkový let můžete kontaktovat Romana Horu přes Facebook.