Vítěz aukce, který zatím není veřejně znám, se stane majitelem mostu teprve v okamžiku, až podepíše kupní smlouvu a zaplatí kupní cenu.

Fakt, že je most prodán, ale zástupce obce Loučovice ani jeho obyvatele, pro něž je důležitý při cestě do vodní elektrárny, na vlakové nádraží Lipno, nebo do lokality Dvorečná, nijak neuklidnil. Most je kvůli havarijnímu stavu zavřený a místní si nemalují, že by někdo jen tak most za milionové náklady opravil. „Most údajně zakoupila fyzická osoba. Překvapilo mě to,“ říká starosta Loučovic Jan Kubík. „Jsem zvědavý, kdo to je a co s mostem dál zamýšlí. Mám obavy, jestli si dotyčný uvědomuje zodpovědnost, kterou tím na sebe bere, a investice, které ho čekají. Uvidíme, jestli skutečně uzavře kupní smlouvu, nebo je to pouhá recese.“ Loučovičtí se obávají, že most bude dál uzavřen, a pokud ne, opravovat se hned tak nebude. „Rozhodně myslím, že tím problém mostu nekončí,“ míní Jan Kubík. „Těžko do něj bude někdo investovat. Problém se nevyřeší, jenom oddálí.“

Jak již Deník informoval, potíž je v tom, že břemeno v podobě péče o most a zajištění nákladné opravy nikdo nechce vzít na svá bedra. Dosavadní vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který převzal most do svého majetku po Okresním národním výboru v Českém Krumlově, most v minulosti několikrát zdarma nabídl Lipnu a Loučovicím, ale pro ně je to po finanční stránce příliš velké sousto. Úřad most nabídl i Jihočeskému kraji, Povodí Vltavy či společnosti ČEZ, která v minulosti most využívala k přepravě nadměrných nákladů v souvislosti s opravou elektrárny na Lipně. Nikdo z nich ale zájem o most neprojevil. „Most je pro nás nepotřebný, tudíž do něj nemůžeme ze zákona investovat nad rámec zcela základní údržby,“ vysvětlila mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Okolní obce jsou toho názoru, že jediným možným řešením je, aby se mostu ujal kraj.