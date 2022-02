Off-road fichtel day je omezen maximálním počtem 200 závodníků. „Plnou kapacitu jsme měli naposledy v roce 2006, to přijelo 206 účastníků, ale to už se těžko ohlídá,“ poznamenal s tím, že počet účastníků během let podniku ustálil na rozmezí na číslech od 100 do 130 jezdců.

Pionýry se hodinu bahnily na soběslavském okruhu

Obhájil zlato

V sobotu k soběslavskému letišti podle Sluky přijeli zástupci prakticky z celé republiky, ze západních i severních Čech a jižní Moravy. Vítězství v kategorii klasik letos obhájil Tomáš Novotný s číslem 15 v barvách klubu Motosport Chýnov. Za necelou hodinu najel 57 okruhů. Se ztrátou 33 sekund a stejný počet kol zvládl druhý Ondřej Sekáč, číslo 87, Dukla Zadní Zborovice. Šestapadesátkrát projel cílem Jiří Stojanovič se startovním numerem 23 z Roupova.

Do areálu Automoto klubu v Soběslavi se po roční přestávce v sobotu 19. února vrátil v pořadí 21. ročník závodu padesátek, Off-road fichtel day.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Sportovní kategorii ovládl stříbrný klasik Ondřej Sekáč s motorkou Jawa 23, který zvládl za 55 minut 61 koleček. Totožný počet ujel se ztrátou 50 sekund Jan Kopecký se startovním číslem 84 z Hradce Králové. Bronzový kov si s taktéž 61 okruhy a ztrátou 57 sekund na vítěze vysloužil David Kubíska s ďáblovým číslem 66 za stáj Gabrielka.

Sluka zavzpomínal i na rok 2015, kdy museli pořadatelé zkrátit čas závodu na 45 minut. „Ten rok se na trati nacházelo množství vody i bahna, že se v tom nedalo ani jet. Motorky mnohdy zapadaly až po sedačky,“ smál se.

Legendární pionýry závodily na okruhu

Historicky však dotvářely atmosféru zimní podmínky. „Sníh nám chybí už řadu let. Naposledy si ho pamatuji před deseti lety. To jsme stavěli i sněhové tunely na průjezd,“ zavzpomínal Petr Sluka.

Off-road fichtel day Soběslav



Tradiční vytrvalostní závod původně vznikl z recese, na trase o délce asi 650 metrů jezdívali borci v převlecích myslivců i dalších kostýmech. Organizaci každoročně zajišťuje asi 30 lidí, závody pořádá Automotoklub Soběslav a spolupodílí se i místní Veteran Car Club. Závodu se dle pravidel může zúčastnit každý světoobčan od 12 do 150 let. Vyhlašují se i další kategorie: nejstarší a nejmladší jezdec, prasečiny roku a další…

Borci na fichtlech se sněhu zase nedočkali

PODMÍNKY ZÁVODU:

1) Každý účastník závodu si nejdříve doma vyžádá laskavé svolení od své manželky, přítelkyně, popřípadě milenky k účasti na závodu. Pokud tak neučiní, je to jeho problém a pořadatel závodu tedy nenese žádné následky za případné pozdější konfrontace.

2) Podpisem do startovní listiny stvrzuje účastník závodu souhlas s podmínkami pořadatele závodu. Podmínky jsou variabilní a mohou se měnit, např. se změnou klimatických podmínek, změnou v naší vládě, vyhlášením výjimečného stavu a případným pádem měny!

3) Během závodu není možné vyměnit stroj za jiný, a ani výměna jezdce není možná. Výjimkou je odpadnutí jezdce během závodu. Měnit se můžou různé součástky závodního stroje a partnerky.

4) Doping je v rozumných mezích povolen. Tolerovat se bude vášnivý a povzbudivý polibek od milenky, doplnění tekutin během závodu a další jemné prostředky vedoucí k blahu závodníka.

5) Veškeré stížnosti vyřčené 15 minut po ukončení závodu budou obratem předány k vyřízení na Hrad prezidentské kanceláři.

Podmínky vypracovala Liga za ochranu motorkářských práv a svobod 1.motocyklová AMK Soběslav 2022.