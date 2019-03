Kromě stálých jako je dráb, ponocný, rychtář, bílá a černá nevěsta, dva elegantní pánové s buřinkami nesoucí basu, to byli medvědi, šašci, ježibaby, čarodějnice, mimina, dědeček Hříbeček, Karkulka, různá zvířata, tradičně veslaři s lodí, skupina Šmoulů v podání hasičů. Několik masek bylo i z okolních vsí. Zavítali k nám poprvé i z Kamenice nad Lipou, kam zase je jezdí podpořit členové divadelního spolku Jablonský. Kromě nás baráčníků nás přijeli podpořit i baráčníci z Třeboně, Soběslavi, Lomnice nad Lužnicí a jedna tetička z Kardašovy Řečice.

Průvod připraven, masky natěšeny a čekají na pokyn. Vyvolávač Vlasta Hanuš s náležitou uctivostí přivítal pana starostu, který nikdy nechybí, stejně tak nevynechá ani vynášení smrtky. Dále přivítal všechny baráčníky a to jmenovitě i ty přespolní.

Díky baráčníkům z Lomnice nad Lužnicí letitý zaběhnutý rituál byl zpestřen hezkou, vtipnou novinkou. Postarala se o to švandymistrová tetička Kalianková, která představovala „Masopusta“ a přivedla sebou čtyři koledníky, hezky vystrojené v pěkných čepicích. Přečetla žádost ztvrzenou pečetí, kdy požádala našeho rychtáře o povolení zařazením do průvodu. Nestačilo ovšem, že rychtář soused Šprincl s radostí přání vyhověl, musel však otisknout palec pravé nohy na připravený glejt a toto své povolení ztvrdit. Hezky si to tetička Kalianková vymyslela. Zase něco nového pro nás i pro diváky. Velké poděkování za nápad.

A ještě jedna novinka byla letos. O tu se postarali čtyři četníci z četnické části Klubu vojenské historie, 29. pěšího pluku J.J. Švece z Jindřichova Hradce , kteří šli vpředu před průvodem a zajišťovali pořádek a bezpečí všech masek. Na náměstí Míru během celého programu stáli a hlídali před pódiem, aby vše proběhlo v pořádku.

Ukrutanka spustila a průvod vyrazil od rychty ke svému prvnímu zastavení před Střelnicí. Oba chodníky cestou i prostor u Střelnice lemovaly davy diváků. Zde ještě Vlasta Hanuš představil masky. Letos se nám klibna vydala na masopust asi někam jinam. Nevadí, zase jí nahradil Masopust s koledníky a jiné krásné masky. Kdo chtěl, tak si s Ukrutankou zazpíval, někteří si i zatančili.

Tradiční druhá zastávka byla na náměstí Míru, kde bylo připraveno pódium. Rychtář požádal pana starostu o povolení masopustního reje. Ten velmi rád vyhověl a poděkoval všem za to, že se stále daří hezkou tradici ve městě nad Vajgarem udržet. V klidu si nemohl pan starosta s rychtářem připít na úspěch masopustu, neboť Masopust je stále obtěžoval, měl chuť na jejich přípitek, nenechal v klidu ani hudbu. Náš dráb včas zasáhl a vzpouzejícího se Masopusta násilím spoutaného odvedl z pódia. Na jeho omluvu je potřeba zdůraznit, že to je vlastně jeho náplň činnosti při masopustu. Podařilo se zachránit připravené jitrnice na soutěž, která měla následovat.

Místorychtář soused Komínek se rozloučil s Bakhusem Masopustem, kterému skončily radovánky a nastane doba půstu Poté byla basa uvedena do klidu a již mohla začít očekávaná soutěž v pojídání jitrnic a pití piva. Bylo vyzváno 5 soutěžících. Letos byl velký zájem, nebylo potřeba vybízet. Přihlásil se loňský vítěz, Karkulka, Šmoula a dva civilové. Jitrnice připraveny, piva též a mohlo se začít. Bylo to velmi vyrovnané. Již byl téměř znám vítěz, nestalo se tak. Daniel Šprincl zvládl rychleji vypít půllitr piva a zvítězil.Obhájil loňské vítězství a vepřová hlava putovala opět do hlavního města.

Pan Čapek, mistr cechu řeznického, začal porcovat pašíka, aby divákům ukázal, jak to ještě dnes chodí na vesnických zabijačkách a začal masopustní rej. Švandymistrová tetička Šprinclová vyzvala pana starostu k tanci. Moc si to ale neužila. Masky se o pana starostu praly a dlouho ho nepustily z kola. Hudba hrála, tančilo se a začalo se podávat občerstvení Řezník pan Štěrba připravil jako každoročně výborné zabijačkové pochoutky a to: jitrnice, jelita, tlačenku, uzené maso, škvarky. K tomu chléb a okurky. Nestačili jsme roznášet, obsah tácu rychle zmizel. Všem moc chutnalo.

Masopust by nebyl, nebýt podpory Městského úřadu a ochoty všech účinkujících. Komu se mezi námi líbilo, má možnost přijít i na další hezkou akci „vynášení smrtky“. Bude se konat na smrtnou neděli 7. dubna od 14.00 hodin. Těšíme se na vás.

Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy