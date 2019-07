Vše začalo před Střelnicí ve 12.30, kde se konalo krátké představení účinkujících souborů. Slavnostní zahájení bylo opět na starostovi města Stanislavu Mrvkovi a starostovi Jarošova nad Než. Bohumilu Rodovi. Ten se pravidelně obléká do kroje včetně „ženícího kabátu“. Vedoucí souboru Vlasta Nejedlá nás baráčníky požádala o půjčení našeho ženícího kabátu spolu s čepicí pro našeho pana starostu. Tento oděv všichni znají z Masopustu a Vynášení smrtky, chodí v něm náš rychtář soused Šprincl. Spolu s krásně ustrojenou Vlastou Nejedlou v blatském kroji tvořili oba starostové efektní čelo průvodu. Nápad to byl úžasný, bylo to zase něco jiného. Panu starostovi to moc slušelo. Hned jsem toho využila a oznámila mu, že by v listopadu na našem Valném volebním zasedání mohl kandidovat na post rychtáře. K tomu náš rychtář dodal: „Dobrý nápad. Z radnice by to pan starosta měl na naší rychtu jen kousek.“ Náš místorychtář soused Komínek se na rychtu dívá z okna své kanceláře na Městském úřadu.

Poté se dlouhý krojovaný průvod všech účastníků vydal na nám. Míru, kde se opět všechny soubory představily. Během celého odpoledne se přihlížející s námi fotili, dělali si selfíčka. Krásné kroje vždy zaujmou. Pokračovalo se do prostor Muzea ve Štítného ulici. Všechny přítomné přivítala Mgr. Alexandra Zvonařová. Konferování se ujala moderátorka Vendulka Vrbová. Potom už následovala jednotlivá vystoupení. Kromě téměř domácí Jarošovské krojové družiny to byl Blaťácký soubor s Vlastiboře, Cimbálová muzika Matěje Kůrečky z Břeclavi, Folklorní soubor Hrozének z Bulhar, ženský pěvecký sbor a Verbíři z Podluží. Soubory měly možnost vystoupit ještě jednou zase s jiným pásmem. Rádi toho využily.

Soudě podle bouřlivého potlesku se všechna vystoupení moc líbila. Fotilo se, natáčelo. Obvzlášt nás nadchl dětský soubor z Vlastiboře, stejně tak drobotina z Jarošovské krojové družiny. Parket jen duněl, když se do toho pustili verbíři. Obdivovali jsme, co ti dokázali v takovém tempu i při tom horku, které panovalo. Poprvé mnozí z nás viděli i moravskou svatbu se vším, co k tomu patří. Že se program divákům líbil, je patrné z toho, že jich velká většina vydržela až do konce. Pořadatelům se to povedlo na jedničku ke spokojenosti všech účinkujících i diváků. Těžko si někdo dovede představit, co to znamená, sehnat sponzory, účinkující, pohoštění a dárky. Daří se to díky dobré spolupráci Jarošovské krojové družiny s pracovníky muzea a v neposlední řadě díky finanční účasti Jihočeského kraje, města J. Hradec, Nadačního fondu rozvoje města J. Hradec, obce Jarošov n/Než. a firem Waldviertler Sparkasse, Fruko Schulz a ostatních sponzorů.

Nás baráčníků z Obce Kunifer J. Hradec se zúčastnilo 11 v krojích a svérázech. K nám ovšem patří i vedoucí souboru Marie Šlechtová a kameraman Zdeněk Šlechta, kteří jsou zde vždy pracovně. Oproti jiným rokům k nám z VI.župy nezavítal nikdo. Třeboňským to letos také nevyšlo i když se jim u nás moc líbí. Bohužel tuto sobotu se konalo i mnoho jiných akcí, kde baráčníci byli zároveň pořadateli např. župní rychtář soused Kastner se svojí tetičkou.

Je to krásné, že se daří tyto tradice udržovat. Letos to byl již 12. ročník. Můžeme se již těšit na třináctý ročník příští rok. Jistě přinese zase něco nového, uvidíme ne nám známé soubory, tak jak to bylo doposud. Každý rok je zde někdo nový, neokoukaný, kromě Jarošovské krojové družiny, která je stálicí a festival zahajuje. Jejich řady se stále rozšiřují. Nedovedeme pochopit, kde se jim daří shánět stále nové a nové členy. Nu, asi to umějí. Je i zajímavé, jakým způsobem získávají účinkující. Loni při oslavách výročí republiky v Jindř. Hradci nás upoutal náš první prezident T.G.Masaryk. Moc mu to na koni slušelo. To také zaujalo vedoucí Jarošovské krojové družiny a zjistili, že se jedná o vedoucího folklorního souboru z Břeclavi. Potom se stačilo jen domluvit a účast na 12.ročníku byla zajištěna. Byla to jen náhoda? Samo nic nejde, musí se tomu pomoci. Letošní ročník se podařil ale jen díky obětavým lidem, kteří ve svém volnu jsou schopni zajistit takovou akci. Jim všem a všem účinkujícím patří velký dík za krásně prožité odpoledne, které nám připravili.

Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI.župy