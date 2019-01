Jindřichohradecko – Co přinesl uplynulý týden na stránkách Jindřichohradeckého deníku? Každou sobotu najdete na tomto místě přehled událostí.

Druhý ročník Fóra Zdravého města Dačice. | Foto: Vojtěch Lojka

Sobota

Jindřichohradecko – Nová zákonná úprava, která vstoupila v platnost vloni v létě, sice dala majitelům realit volnější ruce při kácení stromů, ale to neznamená, že by si lidé mohli bezmyšlenkovitě pokácet, co je napadne.

Deník: Pokud je strom na oploceném pozemku u rodinného domu, povolení nemusí být. Člověk si však nejprve musí změřit, jestli ten jeho strom není náhodou poněkud tlustší. Takže stále platí: dvakrát měř a jednou řež.

Pondělí

Jindřichův Hradec – Každoročně žádají organizace, svazy a spolky z Jindřichova Hradce město o příspěvky na svou činnost. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak a rada města tak na svém posledním zasedání rozdělovala mezi desítky žadatelů statisíce korun.

Deník: Na každoroční „porcování medvěda"čekají představitelé jindřichohradeckých spolků s napětím. Většinou se ale žádné překvapení a změna oproti předchozímu roku nekoná a každý si nakonec řekne, že je lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše.

Úterý

Stráž nad Nežárkou – Přibývá případů, kdy obec „vysoutěží" firmu na nějakou investiční akci a neúspěšní účastníci výběrového řízení se odvolávají. Začátek stavby má tak značné zpoždění jako například ve Stráži nad Nežárkou, kde měly být již v září zahájené stavební práce na vybudování komunikace a osvětlení ve Vaňkovské ulici. Začne se až teď a všichni jsou bezmocní.

Deník: Z takových soubojů o zakázku za každou cenu nikdo nic nemá, možná úřední šiml ve státních institucích, který vše posuzuje a zkoumá s rozvážností dědy Lebedy z dětského večerníčku. A doplatí na to zase hlavně občané.

Středa

Jindřichohradecko – Víceúčelová sportovní hala s tribunou pro diváky, pořádek u autobusového nádraží a lékařská pohotovost – to byla tři nejčastěji prosazovaná témata pondělního fóra Zdravého města Dačice. Sportovci již dlouho argumentují tím, že sice ve městě haly jsou, ale ani jedna nemá rozměry na sálové sporty.

Deník: Bohužel, v dnešní době je vše o penězích a rozhodnutí o tom, kam je investovat se nemohou zavděčit všem.

Čtvrtek

Jindřichohradecko – Od příštího roku má začít platit zákon, podle kterého nebudou moci na základních a středních školách učit lidé bez odborného pedagogického vzdělání. Kdo ho nemá, musí začít studovat, nebo odejít.

Deník: Kdo jiný by měl mít jasno o tom, že vzdělání je základ, než učitelé.

Pátek

Jindřichův Hradec – Větší komfort pacientů, kteří bojují se zákeřnou nemocí, si slibuje jindřichohradecká nemocnice od nákupu dvou nových infúzních křesel, která již začala sloužit na jejím onkologii.

Deník: Každá investice, která uleví nemocným, je dobrá. Škoda, že si nejde koupit zdraví.