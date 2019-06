Už v příštím roce by se mohlo začít s velkou úpravou prostranství, které začíná u budovy městského úřadu v Husových sadech a končí vjezdem do areálu vysokoškolských kolejí.

Podle radního Bohumila Komínka přiklepla rada města zakázku na vytvoření projektu úprav silnic a chodníků v těchto místech společnosti WAY Project, a to za cenu 489 tisíc korun bez daně. „Protože tato akce bude mít přesah do příštího roku, musí ještě zastupitelé schválit financování projektu přestavby,“ vysvětlil.

Plán na přestavbu silnice vítá i ředitel umělecké školy Vojtěch Maděryč. „Širší chodníky i silnice by jistě napomohly. V současném stavu je místo skutečně velmi nebezpečné,“ řekl.

Co se má změnit?

- Mělo by dojít zejména k rozšíření silnice mezi úřadem a budovou Základní umělecké školy. Směrem do parku by mělo přibýt několik podélných parkovacích stání a rozšířit by se měly i nynější rozbité, úzké a nepřehledné chodníky v okolí školy.