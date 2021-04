Džemy už pár let vyrábí Darina Majerová a dává jim tu nejlepší péči. Ovoce nakupuje od lhenických sadařů a dbá na nejvyšší kvalitu. „Naše džemy jsou prostě bezkonkurenční a hlavně bez chemie. Většinu ovoce dodávají Gregorovi, část si pěstuji sama. Jen citrusy nakupuji, ovšem jen bio,“ vysvětluje Darina Majerová, která si Kavárnu Darinka otevřela loni v létě s dcerou Darinou. Prý proto, aby mohla dcera v jejím provozu pod stejným jménem pokračovat.

To, že se lhenické džemy z Kavárny Darinka dostaly do Tokia, považuje Darina Majerová za obrovský úspěch a je na to náležitě pyšná. „Pomohl pekař Karel Rendl, který pekl českým sportovcům chléb už na olympiádě v Koreji. A protože od nás džemy nakupuje, nabídl mi, že je vezme i do Tokia. Takové nabídky se neodmítají,“ popisuje majitelka lhenické kavárny. Sušický pekař Karel Rendl je už připraven na odjezd do Japonska. „Už máme vše sbalené, věci čekají na odvoz. Budeme stejně jako minulou olympiádu podávat náš klasický chléb. Letos bude atmosféra úplně jiná, protože nikam nebudeme moct, ani vyjít na chodník,“ řekl Rendl, který se navzdory tomu těší, je to pro něj vrcholné ocenění, že může péct chléb na olympiádě.

Čeští olympionici si budou u snídaně vybírat z pěti různých příchutí. „Je to jahoda, meruňka, malina, borůvka a višeň,“ dodává Darina Majerová. Příchutí ale nabízí na dvě desítky, všechny vyrábí právě ve své kavárně a tam si je také mohou zájemci koupit. Kromě džemů do Tokia putuje ještě ovocný základ na zmrzlinu. „Jako doplněk budeme nabízet i domácí zmrzlinu,“ upřesnil Karel Rendl. Čeští olympionici se tak s největší pravděpodobností osvěží zmrzlinou se „lhenickou stopou“. Tu už možná turisté ochutnali právě u Rendlových v Sušici. Tuhle speciální směs totiž Darina Majerová vyrábí právě pro sušického pekaře. „Náš zmrzlinový stroj je sice nový a moderní, ale zpracovat kousky ovoce nedokáže,“ zdůvodnila, proč ve lhenické kavárně není Darinčina zmrzlina k mání.

Džemy Darina Majerová původně připravovala v chelčické Zelandii. I tam nesly její jméno. Před třemi lety ale z firmy odešla. Loni v srpnu v nejisté covidové době si otevřela kavárnu, kde nabízí produkty jen od soukromníků. „Na podzim jsme na chvíli zavřeli. Ale od začátku roku máme výdejní okénko v provozu neustále a nestíháme vydávat,“ uzavírá.