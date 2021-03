Nelehké období zažívá maminka Erika Glovanová z Jindřichova Hradce. Sportovně založená žena je těhotná, pracuje na homeofficu a doma má předškoláka Mikuláše. Do školky teď nechodí. Maminka Erika sportovně nadanému chlapci musí vymýšlet denně mnoho aktivit. Nechce totiž, aby syn trávil celý den na tabletu.

Erika Glovanová z J. Hradce žila dost sportovně. Nyní musí předškolákovi vymýšlet různé aktivity, aby neseděl neustále u tabletu. | Foto: Archiv Eriky Glovanové

„Zatím jsem maminkou jednoho dítěte. Druhé se narodí v dubnu. Mikuláš chodil strašně málo do školky. Pořád se něco dělo a třeba nás poprosili, zda bychom si nenechali dítě doma. Důvodem byla karanténa personálu. Když se třeba děti shlukovaly do jedné třídy, Mikuláš do školky nechtěl, děti to nemají rádi,“ domnívá se Erika z Jindřichova Hradce s tím, že před Vánoci ve školce opravovali kuchyň, takže děti byly zase doma. „Prý to byla vhodná doba na úpravy. Chápu, že u mě vidí bříško, ale pořád pracuji na homeofficu. To neznamená, že nepracuji,“ vysvětluje žena, která pracuje jako obchodní zástupkyně.