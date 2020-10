Také Jihočeši musejí počítat s tím, že České dráhy omezí od pondělí 19. října provoz některých dálkových vlaků. Například nepojede na trase České Budějovice - Praha rychlík R 717 s odjezdem z Prahy ve 12.31 hodin a příjezdem do Českých Budějovic ve 14.51 hodin. Většina spojů na trase ale zůstane zachována a podobně to bude i na jiných trasách.

Podle Vandy Rajnochové, tiskové mluvčí ČD, na základě aktuálních vládních opatření v souvislosti s epidemickou situací dráhy upraví nabídku dálkových vlaků mimo dopravní špičku a v okrajových časech. "V koordinaci s ministerstvem dopravy, které tyto spoje objednává, bude od 19. října do odvolání mírně omezen provoz na linkách z Prahy do Hradce Králové, Brna, Českých Budějovic a Děčína," uvedla Vanda Rajnochová a připojila, že se to dotkne také úseků Kolín – Ústí nad Labem, České Budějovice – Jihlava – Brno a Ostrava – Čadca. I přes tato omezení bude nadále na všech linkách zajištěna dostatečná nabídka vlaků. Jízdní řády České dráhy průběžně aktualizují v elektronických vyhledávačích a o jednotlivých omezeních detailně informují také na internetových stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Kompletní seznam jednotlivých linek naleznete na odkaze https://www.cd.cz/info/aktuality/-34450/

"Cestující současně prosíme, aby k nákupu jízdenek využívali přednostně on-line prodejní kanály e-shop nebo aplikaci Můj vlak a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích upřednostňovali bezhotovostní platby," dodala Vanda Rajnochová.

Konkrétně se omezení spojů dotkne:

Linky R 11 Plzeň – České Budějovice – Brno

Rychlík R 651 Rožmberk od 20. října nepojede v úseku České Budějovice – Jihlava.

Rychlík R 652 Rožmberk (Brno – České Budějovice) od 19. října pojede v úseku Jihlava – České Budějovice pouze v sobotu.

Vlak R 654 Rožmberk (Brno – Plzeň) od 20. října nepojede v úseku Brno – Jihlava.

Vlak R 655 Rožmberk (Plzeň – Brno) od 19. října nepojede v úseku Jihlava – Brno.

Linky Ex 7 Praha – České Budějovice – Český Krumlov

Vlaky Ex 533 / 534 Jižní expres (Praha – Český Krumlov) nepojedou od 19. října v úseku České Budějovice – Český Krumlov a zpět.

Linka R 17 Praha – České Budějovice / České Velenice

Na rychlíkové lince Vltava bude od 19. října upravena nabídka spojů mezi Prahou a Českými Budějovicemi:

Rychlíky R 702, R 717, R 724 a 735 (Praha – České Budějovice a zpět) nepojedou.

Rychlíky R 709, 713, 716, 725 a 728 (Praha – České Budějovice a zpět) nepojedou o víkendech a svátcích (v pracovní dny zajištěny budou).

"České dráhy neustále provádí intenzivní úklid a dezinfekci souprav," upozornila Vanda Rajnochová k opatřením ČD při epidemii koronaviru. Zvláštní pozornost věnuje čištění všech součástí vybavení, se kterými přichází cestující do kontaktu (kliky, madla, tlačítka apod.). Provádí se i několikrát za den při vratném čištění. Odstavené soupravy ČD dezinfikují ozónem, který likviduje viry a bakterie. Tímto procesem také dochází k čištění klimatizace. Vozidla odstavená k údržbě dopravce čistí také dezinfekčními postřiky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, vyhlášeného proti šíření infekční nákazy COVID-19, od 1. září znovu platí povinnost používat ve vlacích a v dalších prostředcích veřejné dopravy ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky bránící šíření kapének). "Prosíme cestující, aby toto nařízení respektovali a chránili tak nejen sebe, ale také své spolucestující a vlakový personál," doplnila Vanda Rajnochová.