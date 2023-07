Dobrou zprávu potvrdil mluvčí jihočeské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek: „Nejpozději v pátek by měla být opět bez výrazných komplikací průjezdná převážná většina opravovaného úseku dálnice D3 mezi kilometry 62,3 – 70,7. Přesněji jde o úsek dálnice mezi Chotovinami a Mitrovicemi, kde se od druhé poloviny května opravuje povrch vozovky," vzkazuje motoristům.

Jako nový je severní konec dálnice D3. Doprava se tu vrátí do běžného režimu.Zdroj: ŘSDJak doplnil, dálnice tu vykazovala řadu závad jako například trhliny na povrchu vozovky, výtluky nebo příčné nerovnosti. „Během zhruba dva měsíce trvající opravy stavební firmy odstranily všechny zjištěné závady a obnovily konstrukční vrstvy vozovky, a to jak na silnici, tak i na mostech v opravovaném úseku. Součástí stavby pak byla také oprava povrchu na mimoúrovňové křižovatce Chotoviny a stavební úpravy povrchu na oboustranné odpočívce Mitrovice," zmínil práce, o které se za 218 milionů bez DPH postaralo společenství firem „D3 oprava AB vozovky“ složené z firem MI Roads a.s., BES s.r.o., Subterra a Dömper.

Na většině opravovaného úseku se doprava vrátí do běžného režimu a auta budou moci opět jezdit v každém směru dvěma pruhy. Výjimkou je pouze ve směru na Prahu úsek od odpočívky Mitrovice až k napojení na silnici I/3. „Zde čeká řidiče omezení kvůli úplnému dokončení stavebních prací do konce července. Provoz bude veden pouze jedním jízdním pruhem. Odpočívka bude po dobu provádění stavebních úprav v termínu 28. 7. – 1. 8. uzavřena," upozorňuje Adam Koloušek.