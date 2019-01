Třeboň - Historické náměstí a okolní uličky jsou plné aut. „Dopravní obsluha" sem může kdykoli.

Třeboň. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petra Jouzová

Příliš mnoho vozidel, která vjíždějí do pěší zóny na Masarykově náměstí a jeho okolí, je příčinou, proč vedení města, ale i komise ochrany veřejného pořádku a BESIP volají po úpravách provozu v této lokalitě.

„Městská policie aktivně tento prostor monitoruje a zůstává faktem, že některá vozidla, která do pěší zóny vjíždí, tak činí oprávněně. Přibývá ale neukázněných řidičů, zejména ve vrcholu turistické sezóny, kteří drze projíždějí uličkami historického centra a vymlouvají se, že hledají ubytování a podobně," vypověděl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz.

Podle vedoucího třeboňské městské policie Vladimíra Školky skutečně denně v pěší zóně řeší několik přestupků. „Převládají ti, kteří sem vjíždějí úmyslně a doufají, že jim to projde. Evidujeme samozřejmě i bloudící turisty," uvedl. Jak ale dodal, problém je především v tom, že je příliš mnoho těch, kteří sem vjíždějí oprávněně. „Potom je pochopitelné, když se lidé sedící na některé z předzahrádek podivují a upozorňují nás na to, že tudy jezdí takové množství aut," doplnil.

Do pěší zóny je v Třeboni povolen vjezd dopravní obsluze. „Může sem zajet každý, kdo tady má bydliště nebo nějakou provozovnu, jsou tady hotely a penziony, takže pro vyložení a naložení zavazadel je to také povolené. K tomu je tady vydaných asi třicet rezidenčních parkovacích karet," vyjmenoval vedoucí strážníků. Navíc doba vjezdu tady není nijak časově omezena.

„V jiných historických městech je například povoleno do pěší zóny vjíždět jen v určitou denní dobu, ne po celých 24 hodin," naznačil Zdeněk Mráz a dodal, že z důvodů umožnění příjezdu záchranných složek dosud nejsou instalovány mechanické zábrany. „Ty by v historickém centru vytvořily slepé uličky a došlo by tak k razantnějšímu snížení průjezdu vozidel," popsal s tím, že možnost zásobování pro místní obchodníky musí být zachována. Možnost příjezdu je nezbytná například i pro penziony. Jeden takový provozuje v Rožmberské ulici František Schánělec. „Jezdí k nám i lidé s pohybovými problémy a po těch nemůžeme chtít, aby si nosili zavazadla z nějakého vzdáleného místa. Časové omezení vjezdu se dá pochopit pro zásobování, ale hosté přijíždějí průběžně, to je něco jiného," říká. Nové uspořádání provozu a parkování chtějí v Třeboni vyřešit přes zimu.

Petra Lejtnarová