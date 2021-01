Je úterý 26. ledna a v Dobrohošti jsou mínus čtyři stupně. Vesnice je obklopená lesy. Při příjezdu nikoho nespatříte, nanejvýš uvidíte projíždět jedno nebo dvě auta. Ve vsi není hospoda ani obchod. Je tu však autobusová zastávka. Vyjímá se zde zamrzlý rybník a šumí protékající potok. Nad ním vyčnívá kaplička. Opět ji halí větve stromů. Po chvíli strávené ve vsi jsou slyšet zdáli bučet krávy a ozývají se i ovce. Zaštěká pes nebo proběhne kočka.

Zajímavé je, že sousední domy v Dobrohošti nejsou nalepené na sobě, ale rozprostírají se po mírně kopcovité krajině.

Kolem rybníka se prochází s kočárem starostka Petra Javůrková. Podle ní se covid ve vsi neobjevil, protože v Dobrohošti žije jen 46 obyvatel. „Jen jedna třetina lidí dojíždí do práce. A to jen do malých obchodů či firem. Nikdo odsud nejezdí do velké fabriky. To je jeden z důvodů. Dále tady nemáme obchod. Není tu hospoda,“ sdělila 35letá starostka, proč v obci nedochází ke kontaktu místních. „Je tu obecní úřad, ale nyní se nestýkáme. Potkáme se jen venku na procházce. Muži jezdí do hospody do Bílkova nebo si koupí pivo domů,“ uvažovala Petra Javůrková, která pomáhá rodičům na farmě a zároveň je na mateřské. „Je tu farma mých rodičů, kde máme mini sýrárnu. Vyrábíme sýry a lidé ze vsi nebo z Dačic si je sem jezdí kupovat,“ vyprávěla starostka.

Poznamenala, že název Dobrohošť je odvozený od dobré houště. „Stromů už tu tolik není, kůrovec nám to tu sežral, jsme tu na kraji. Je tu klid, není tu provoz,“ líčila, když s kočárem přicházela před dům místostarostky Květoslavy Bastlové. „Je tu větší zima, to tak bývá. Jsme skoro na vysočině. Jsme na hranici Jihočeského a Jihomoravského kraje,“ poukázala na mrazivé počasí. Mnoho obyvatel jsou podle ní důchodci. „Většina je doma a covid se tu neobjevil také proto, že je nás tu málo,“ sdělila Květoslava Bastlová. Starostka její slova doplnila: „Co já tak pamatuji, tak vždy se stav obyvatel pohyboval kolem padesáti. Nejsou tu parcely, aby si tu někdo mohl postavit. Když někdo staví, tak u rodičů na zahradě.“

V době covidu ženy rozdaly obyvatelům desinfekci. A starším lidem vždy někdo z rodiny nákup přivezl. „Máme tu švadleny, které našily roušky rodinám. Já jsem také šila, jsem vyučená švadlena. Pracuji ale jako prodavačka,“ rozpovídala se místostarostka. Podle ní děti nemají problém, dostat se ze vsi do školy. Autobusy totiž projíždí obcí vícekrát za den. „Máme výborné spojení autobusem do Dačic,“ chválila. Horší je to ale prý s pohotovostí. „K obvodnímu lékaři musíme do Dačic. Do nemocnice pak do Jindřichova Hradce,“ zmínila.

V Dobrohošti lidé drží na svatou Annu v červenci pouť. „Míváme tu mši v kapličce a přijede muzikant. Na hřišti míváme pohoštění a posezení i na Silvestra,“ popsaly ženy, kde se lidé v obci mají možnost pobavit.