Loňské uvedení mělo podle šéfa opery Tomáše Ondřeje Pilaře velký úspěch. „S Prodanou nevěstou se do Holašovic vracíme přesně po roce, a to zejména proto, že naše loňská vyvolala neuvěřitelné, až bych řekl frenetické nadšení nejen mezi diváky, kteří zaplnili představení do posledního místa, ale i od diváků, kteří se bohužel už vloni nedostali, protože nebylo místo, kteří nám ve velkém volali a psali, že by skutečně chtěli ten zážitek vidět,“ říká potěšeně šéf opery. Pokud jste představení už viděli loni, letos bude přece jen jiné. „Vracíme se ještě trochu s větší parádou. Nechali jsme si ušít celou kompletní sadu originálních blatských krojů, ve kterých budeme Prodanou nevěstu hrát,“ vysvětluje. Dostane se na celý soubor, krojových kostýmů bude 120. Proč právě blatský kroj? „Jedná o nejzdobnější kroj na celém území Čech. Jsou to kroje neuvěřitelné krásy, a jemnosti, jejich klíčovými prvky jsou například krásné krajkové zástěry, nebo takzvané pleny, které se nosily přes hlavu, nebo živůtky vyšívané rybími šupinami,“ vysvětluje. Pracovala na nich kostýmní výtvarnice Dana Haklová, která spolupracovala s etnografy ze soběslavského muzea, a tak vznikly skutečně autentické kroje. Jejich přípravy trvaly celý rok.