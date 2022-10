"Muž (43 let) jel na e-scootru po komunikaci pro chodce podél českobudějovické ulice Lidická od obce Včelná do města. Pravděpodobně nevěnoval řízení, nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vjel vpravo mimo chodník a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Přitom se zranil a o jeho ošetření se postarala osádka Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje," popsal mluvčí policistů Milan Bajcura.

Policisté muže vyzvali k provedení testu na zjištění návykové látky v dechu - a výsledek měření vykázal více jak 2,8 promile. Po pár minutách opakovaný test se mírně zvýšil. Dále muži zákona v centrální evidenci zjistili, že řidič skútru vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do poloviny roku 2026.

"Vzhledem k tomu, že řídil vozidlo klasifikované jako motocykl s elektrickým pohonem, zahájili strážci pořádku ve věci úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky a Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Koncem minulého týdne si z jejich rukou převzal sdělení podezření," doplnil Milan Bajcura.