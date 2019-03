Zastupitelé za „Hradec srdcem a Rozumem + Svobodní“ chtěli na jednání zastupitelů zařadit bod o projednání zrušení starého usnesení zastupitelstva, které říká, že město může pokračovat v revitalizaci parku i v dalších etapách.



Starosta Stanislav Mrvka (ČSSD) komentoval: „K tomuto problému máme z roku 2016 další usnesení, které zní, že zastupitelstvo v letech 2016 až 2022 neschvaluje realizaci revitalizace a její financování. Schválilo pouze uskutečnění první etapy.“



Návrh opozice ovšem nedostal ani šanci, aby ho zastupitelé projednali. K jeho zařazení na jednání chyběl jediný hlas.



Starosta Stanislav Mrvka k věci revitalizace parku uvedl, že návrh předložený opozicí je z jeho pohledu nulitní. „Tehdejší zastupitelstvo neschválilo další etapy, neschválilo další financování. Takové je usnesení z roku 2016, které platí. Není nikdo, kdo by chtěl kácet dál – samospráva tehdy dala najevo, že nemá zájem pokračovat. Pokud by někdo chtěl dělat další etapy, musela by věc znovu jít do zastupitelstva a musela by se znovu odsouhlasit. Pokud bychom to ovšem podle návrhu celé zrušili a nějaké budoucí zastupitelstvo by chtělo v revitalizaci pokračovat, musely by se znovu od nuly přichystat veškeré projekty,“ vysvětlil.

Reakce hydrologa Jana Pokorného (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní)



„Chtěl jsem, aby se zrušilo to původní usnesení, které umožňuje provést druhou a třetí etapu kácení. To usnesení říká, že se revitalizace parku provede tak, že se vykácí stromy a udělá se alej, stejně jako se to udělalo v první třetině parku při první etapě té revitalizace.



Ve skutečnosti se tam stalo to, že přibylo takzvaných bezzásakových ploch a ubylo trávy, trávníky se navíc zvedly. Když zaprší, tak voda rychle odteče do kanálů, a protože je málo vody, tak v kanálech zůstávají stát špína a fekálie. Ty potom odtečou do Vajgaru nebo do Nežárky.



V posledních deseti letech je ve městech tendence vytvářet zásakové plochy. V některých německých státech dokonce dostanete pokutu, pokud si kolem domu neuděláte zásakové plochy, které chytnou třicet nebo čtyřicet milimetrů deště. Tento projekt, který máme tady, je opačný. Ten plochy, ze kterých voda stéká, zvyšuje, a navíc poráží zdravé stromy.



Pokud je realizace druhé a třetí etapy takto zastavená, tak to znamená, že nemáme vizi a brání to péči o park. Ve zbylých dvou třetinách parku směrem k soše Husa jsou volné plochy, které je potřeba osázet. Teď je to umrtvené. Proto jsme si říkali: pojďme se vzdát toho, co vznikalo před deseti lety. Pořád totiž zůstává to samé – vykácet, zasadit nové a pak o to pečovat, což je v tom současném horku hrozné.



Teď máme daleko víc tropických dnů a vysoké teploty a tady nám vzniká velká horká plocha. Když zasvítí sluníčko, tak tady jde od země nahoru takových pět set kilowattů. Tím, že jsme to zastavili, přiznáváme, že to neřešíme. Jen jsme řešení oddálili. Za dva měsíce budeme mít pro veřejnost besedu o parku a pak bych to téma rád otevřel znovu.“