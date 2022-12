Stavba by podle informací Ředitelství silnic a dálnic měla být už dnes průjezdná. "Během středy 7. prosince by v režimu předčasného užívání mělo dojít k opětovnému zprovoznění opravovaného mostu na silnici I/34 v Jindřichově Hradci na Jiráskově předměstí, který je kvůli provádění stavebních úprav od října zcela uzavřen," upřesnil za ŘSD v Českých Budějovicích Adam Koloušek. Původně měly práce trvat až do konce roku, podařilo se je ale dokončit o několik týdnů dříve.