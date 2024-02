Na jaře projde hloubkovou rekonstrukcí ulice Zborovská, která je plná děr a záplat. Následovat bude v první polovině června oprava dopravně vytíženého mostu v Nežárecké ulici. Pro auta i chodce se stavba kompletně uzavře. Další z důležitých tepen, kterou letos čeká rekonstrukce, je Janderova ulice v centru města. O její opravě se mluví už více něž deset let a plánovalo ji ještě předchozí vedení radnice.

Janderova ulice patří mezi nejfrekventovanější komunikace v centru města. Šířka vozovky ale nevyhovuje obousměrnému provozu. Radnice chce její komplexní rekonstrukcí mimo jiné zvýšit bezpečnost dětí i jejich doprovodu v blízkosti škol, které v ulici sídlí. Pokud se povede včas vysoutěžit zhotovitele, začne oprava Janderovy ulice už od 1. června. „Práce budou muset být rozdělené na tři etapy. Začínalo by se v červnu ve spodní části od základní umělecké školy a v letních měsících v době prázdnin by se následně dělaly práce kolem II. základní školy a jejího vstupu, abychom využili dobu, kdy tam nebudou děti. Ulice bude mít živičný povrch a současně dojde i k zachování dlažebních kostek i vzhledem k památkové péči,“ upřesnil k pracím místostarosta Bohumil Komínek.

Zdroj: Jana Urbanová

Komunikace bude po rekonstrukci v úseku mezi školami širší směrem do parku. Po obou stranách nechá město zároveň vybudovat zálivy, které poslouží především rodičům k bezpečnému zastavení a vyložení dětí u škol. Ulice zůstane i po opravě obousměrná.

Hradec chystá rekonstrukci dalších vytížených ulic. Jsou samá díra a záplata

„Dopravní změna režimu nebyla Centrem dopravního výzkumu doporučena. Z ulic Husova a Janderova by pak byl jeden velký kruhový objezd a vznikl by i problém s obsluhou parkoviště,“ zdůvodnil místostarosta Bohumil Komínek. Součástí prací je i rekonstrukce všech sítí, splaškové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Kompletně hotovo by mělo být do konce září.