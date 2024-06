Motoristé na Jindřichohradecku se letošního léta nemusí obávat. Cesty po okrese jim nezkomplikují zásadní uzavírky. V následujících týdnech budou pokračovat opravy průtahu Lomnice nad Lužnicí, stavba mostů v Třeboni a začne také úprava křižovatky v centru Dačic. Nejvíce uzavírek ale bude v samotném Jindřichově Hradci. Během letních měsíců tu na řidiče čeká hned několik omezení.

Ilustrační foto: Uzavírka | Foto: Deník/Jana Urbanová

V Třeboni je od poloviny března uzavřený sjezd a nájezd z Jiráskovy ulice na hlavní tah vedoucí z lázeňského města na Jindřichův Hradec. Mosty nad železniční tratí po obou stranách silnice musely jít kvůli špatnému technickému stavu k zemi a na jejich místě rostou nové. Stáří mostních konstrukcí pod sjezdem a nájezdem na frekventovanou silnici je téměř 45 let. I proto se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo pro jejich demolici. „Reálný stav mostů byl těžko kontrolovatelný. Schránka byla totiž uzavřená a k předpínacím lanům, která je drží, se nedalo zcela dostat. To je důvod, proč se při opravách těchto mostů přistupuje raději k celkové demolici a stavbě nových konstrukcí,“ vysvětlil hlavní důvod bouracích prací Adam Koloušek z ŘSD v Českých Budějovicích. Úplné zprovoznění nových mostů je plánované na druhou polovinu srpna letošního roku.

Pokračuje také částečná uzavírka silnice I/24 na průtahu Lomnicí nad Lužnicí. Celý opravovaný úsek začíná na vjezdu do města ve směru od Veselí nad Lužnicí a končí těsně za křižovatkou s ulicí Třeboňské předměstí. Pracuje se vždy na polovině vozovky a provoz řídí kyvadlově semafory jedním jízdním pruhem. Práce na výměně krytu vozovky, potřebných sanacích nebo na opravě betonové přídlažby jsou plánované do konce června. Loni se rekonstrukce dočkal hlavní tah v centrální části města v úseku mezi Nádražní a Budějovickou ulicí.

Uzavírka mostu pod Nežáreckou bránou se posouvá. Za odkladem jsou běžci

V polovině června by měla začít provizorní úprava křižovatky na Palackého náměstí v Dačicích. Předmětem stavby je oprava nevyhovujícího stavu, zkvalitnění pohybu chodců, zvýšení jejich bezpečnosti a zvýšení přehlednosti křižovatky. Práce se budou týkat spodní části náměstí, kde se řadu let diskutovalo o dopravním řešení místa. V úvahu připadal i kruhový objezd, od kterého se už upustilo. "V místě je špatný stav komunikace, a to jak z pohledu bezpečnosti, tak i nevyhovujícího povrchu. Je zde i dost nestabilní podkladní vrstva," sdělil Deníku místostarosta Jiří Baštář s tím, že trvalé řešení přijde na řadu až s realizací obchvatu Dačic. Křižovatka se posune o několik metrů výš, změní se přechod pro chodce a udělají se opatření k zamezení výjezdů aut z parkoviště přímo do křižovatky. Uzavírka náměstí potrvá od 17. června do 31. července. Objížďka pro vozidla do 7,5 tuny povedou kolem vlakového nádraží.

Práce přibrzdí šoféry na silnici I/23, která vede z Jindřichova Hradce k dálnici D3. Silničáři plánují pravděpodobně už po letních prázdninách zahájit výměnu asfaltu v úseku Řípec – Doňov. Komunikace by ale měla být uzavřená jen částečně. Vozovka vykazuje velké množství trhlin a jsou na ní podélně vyjeté koleje. Podle ŘSD je ale možné, že se práce přesunou na jaro příštího roku.

V Jarošovské ulici opraví povrch. Pracovat se na etapy bude celé prázdniny

Cesty ale v následujících týdnech a měsících znepříjemní řidičům několik uzavírek přímo v Jindřichově Hradci. V pondělí 3. června začala velká rekonstrukce Janderovy ulice v rozsahu mezi ZUŠ a Masarykovým náměstím, která bude rozdělená do tří etap. „Dojde ke stavebním úpravám místní komunikace a přilehlých částí komunikací včetně vodovodu, jednotné a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a trubkovodu pro optické kabely. Zakázku pro město provede firma EUROVIA CS, a to za cenu 26,2 milionu korun bez daně,“ popsal starosta města Michal Kozár popsal. Práce by měly trvat do konce září.

Další dopravní nepříjemností v Jindřichově Hradci bude oprava mostu pod Nežáreckou bránou. Silniční přejezd přes řeku je tam dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Uzavírka frekventovaného mostu v Nežárecké ulici bude úplná a potrvá téměř půl roku. „Oprava mostu v Nežárecké ulici je v plánu už delší dobu. Jedná se o celkovou rekonstrukci, kdy dojde k odstranění mostovky, přeložce sítí a následně i opravě jednotlivých spojovacích prvků. Most už dlouhodobě podle posudků, které k němu máme, vykazoval defekty, kvůli kterým musíme provést jeho celkovou rekonstrukci,“ přiblížil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Oprava mostu pod Nežáreckou bránou by měla začít 17. června a skončit 29. listopadu letošního roku. Práce ale na most nepustí chodce ani auta. Řidiči přijíždějící od Políkna tak budou muset při cestě do centra města využít most v Mlýnské ulici nebo vzdálenější přejezd přes řeku na Pražské.

V Třeboni bourají dvojici mostů nad železnicí. Na jejich místě vyrostou nové

Aby toho nebylo málo v polovině června by mělo v Jindřichově Hradci začít také předláždění jednoho jízdního pruhu na frekventovaném nábřeží Ladislava Stehny. Původně se s pracemi mělo začít už na začátku května, akci ale zdržel výběr nového zhotovitele. Radní vybrali společnost SATES ČECHY. Opravovat by se měl totiž jen jeden jízdní pruh, ten blíže k hladině rybníku Vajgar, kde je poškození mnohem horší než v pruhu druhém. Během oprav by dopravu ve zbylém pruhu měly řídit tzv. inteligentní semafory. Práce jsou naplánované do poloviny července.