Opravy Václavské stojí, vznikne parkoviště

Jindřichův Hradec - Rozšíření parkoviště pod poliklinikou dostalo přednost před opravami povrchu Václavské ulice.

Parkoviště pod poliklinikou ve Václavské ulici v J. Hradci.Foto: VLP / Lejtnarová Petra

Dříve avizované další etapy celkové rekonstrukce Václavské ulice směrem ke hřbitovu sv. Václava a na sídliště Hvězdárna se prozatím nebudou konat. Informoval o tom místostarosta Bohumil Komínek.





„Hlavním důvodem je to, že v příštím roce bychom rádi uskutečnili přestavbu parkoviště pod poliklinikou. Na přelomu ledna a února vysoutěžíme stavební firmu a budeme rádi, když bude do května nebo června parkoviště hotové. Tím pádem už potom nebude čas na další kus Václavské, protože o sezoně kopat nechceme,“ tvrdí.



S opravami ve Václavské by se tak mělo čekat až na rok 2019. Podle místostarostových slov v roce 2018 nečekají Hradec žádná velká či zásadní dopravní omezení.