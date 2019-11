Velké diskuze se v současné době podle radního Bohumila Komínka vedou o konkrétním úseku Václavské ulice, který by se měl v příštím roce opravit. „Snaha bude udělat co největší kus a zachovat průjezdnou křižovatku s ulicí U Nemocnice, kterou bychom chtěli opravovat až naposledy,“ vysvětlil.

Rekonstrukce ulice, včetně výměny všech sítí a úpravy chodníků, naváže pod poliklinikou na kus opravený v roce 2017. „Dojde ke stavebním úpravám autobusových zastávek i nového chodníku kolem nemocnice, kde nyní lidé musejí často procházet blátem. Křižovatka u polikliniky se během stavby zbezpeční, přechody jsou dlouhé a je to celkově nepřehledný dopravní prostor,“ konstatoval radní.

Podle vedení města by se s opravami mělo začít co nejdříve na jaře, tedy tak, aby ulice byla do letní sezony opět průjezdná. „Počítáme se zhruba tříměsíčními pracemi a rádi bychom byli hotoví do konce května, maximálně do poloviny června,“ uvedl radní Bohumil Komínek.

Kvůli plánované objížďce, související s touto rekonstrukcí, musí město nechat rozšířit křižovatku na sídlišti Vajgar poblíž garáží. „Zde se bude stavět ještě v letošním roce, termíny máme od 18. listopadu do 13. prosince,“ doplnil radní s tím, že práce bude provádět českobudějovická firma Swietelsky stavební za cenu téměř 700 tisíc korun bez daně.