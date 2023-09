Komplex halámecké celnice měl od svého opuštění hned několik majitelů, na své využití ale stále čeká. Současným majitelem je českobudějovická firma APEX, která areál odkoupila v lednu roku 2016.

Kasino nedostalo zelenou

„Zámysl byl zrekonstruovat objekt na kasino. Místní samospráva nás ale svojí vyhláškou nepodpořila a proto náš projekt nebylo možné realizovat. Provozujeme přitom několik kasin v Česku i v zahraničí. Je to normální seriózní podnikání, které je pod obrovským dohledem. Domněnky o tragických osudech lidí, kteří do kasin chodí hrát, i různých nepřístojnostech jsou nesmysly. V 90 procentech mají tato příhraniční kasina klientelu z ciziny,“ řekl Petr Vrba, technický ředitel společnosti APEX. Vedení Nové Vsi nad Lužnicí, která kasino zamítla, má o možném dalším využití objektu jasno. „Nemůžu majiteli diktovat, aby tam udělal byty. Sám bych v objektu ale rád viděl zpět celnici, aby tam bylo kvalitní zázemí při potřebách integrovaného záchranného systému nebo hraničních kontrol. Když to může takto fungovat na rakouské straně, kde mají zakonzervovanou celnici, tak proč by to nemohlo být i u nás,“ uzavřel starosta Josef Dlabík.

Zdroj: Jana Urbanová

Protože původní záměr kasina v objektu celnice nevyšel, firma areál od května roku 2022 znovu nabízí k prodeji. Za zhruba rok a půl, kdy je celnice v nabídce realitní kanceláře, ale žádný vážný zájemce nepřišel. „Objevili se asi dva nebo tři zájemci, ale bylo to úplně na začátku, kdy si řekli, že se podívají, co a jak, a tím to skončilo. Jde přitom o zajímavou lokalitu vzhledem k okolní krajině i vedlejší pískovně, až tam někdy v budoucnu skončí těžba. V územním plánu je ten objekt definovaný jako plocha občanského vybavení. Mohlo by tam tedy vzniknout například nějaké rekreační středisko, celoroční ubytování, zařízení sociálních služeb, obchody nebo místo pro vzdělávání,“ nastínil Petr Vrba.

Objekt má také technické zázemí v podobě kotelny s plynovými kotli, vlastní zdroj vody včetně úpravny vody nebo diesel agregát jako náhradní zdroj.

Aktualizováno: Z celnice v Halámkách již zmizel přístřešek

Do opuštěného areálu u Halámek se od jeho uzavření nakrátko vrátili celníci. V době od roku 2016 do roku 2018 tu měla celní správa mobilní buňku vzhledem k tehdejší migrační vlně. Budovy na hranicích byly i pod dozorem policie.

„Postupem času ale potřeba celní správy vymizela, takže teď už je to pouze na nás jako na majitelích objektu. Jezdíme tam na namátkové kontroly a uvnitř je zabezpečovací zařízení. Zároveň jednou nebo dvakrát do roka uklidíme nepořádek, který tam po sobě nechávají lidé nebo řidiči kamionů, kteří celnici používají jako odpočinkové místo,“ posteskl si Petr Vrba. Objekt by měl podle něj získat co nejdříve nového majitele, protože dlouhodobé zakonzervování neprospívá stavu budovy ani technologiím.