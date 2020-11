Pracovala v bankovním sektoru, v logistice a její obory byly hodně zaměřené na obchod. „V té době jsem si myslela, že jsem šťastná a spokojená,“ říká Romana Zemanová. S manželem Radimem se poznali před 22 lety a společně jezdili na semináře shiatsu, cvičili i učili čchi-kung.

Dotek byl pro Romanu naprosto přirozenou záležitostí. Dokonce tak, že jí ani na mysl nepřišlo, že by to někdo mohl vnímat jinak. A jak sama tvrdí, myslela si to hodně dlouhou dobu. Masáž se pro ni stalai jakousi formou úplatku, když v práci něco potřebovala od kolegů, rádi se od ní nechali na židli namasírovat. „Musím přiznat, že když jsem viděla jejich napjatý krk, dost mne svrběly ruce,“ usmívá se.

Na své masírování měla velmi dobrou odezvu a když dostala otázku, proč se tím neživí, brala to tehdy víceméně úsměvně, pořád si myslela, že její místo je v aktivním obchodě. Bylo to i proto, že měla velmi dobré výsledky. „Já mám ráda dobré vztahy a tehdejší práce mi je vlastně umožňovala rozvíjet,“ uvádí. Díky tomu také živila ten naplňující a uspokojivý pocit z dobře odvedené práce. Bavila ji i jistá dynamičnost a chtěla kolotoč úkolů, povinností a reportů perfektně zvládat.

NEČEKAT, ALE JÍT

Náročnost, kterou funkce obchodního zástupce nese, se ale musela projevit. Při plánované operaci a pobytu v nemocnici si Romana uvědomila, že odpočinek je důležitý. Začala uvažovat, že by se masírováním živila. Obavy, zda se to rozjede a bude mít klientelu, ale byly na začátku dost silné. A tak přišla na myšlenku spojení příjemného s užitečným a rozhodla se, že nebude sedět v masérně a čekat, ale vydá se za klienty sama. „Vlastně jsem si řekla, že nebudu čekat na, ale budu chodit za,“ říká Romana.

Sama ze svých zkušeností věděla, že třeba zaměstnaní rodiče nemají moc času si po práci zaběhnout na svůj relax třeba ve formě masáže. Tak se rozhodla jim takovou relaxační chvilku dopravit přímo do práce a vznikl originální koncept Restart masáží.

Jak už název napovídá, jde o to se zastavit a speciální masáží se nastartovat a nakopnout. Koncept se nezrodil ze dne na den, myšlenkou se zabývala několik let a také se snažila vypracovat ji co nejlépe. Díky podpoře rodiny se to v roce 2018 začalo dařit. „Velkou oporou v celém vymýšlení, plánování a dolaďování mi byl manžel Radim,“ dodává.

RESTART ZABRAL

Romana začala nabízet firmám speciální techniku Amma, založenou na principu akupresury, tj. shiatsu. „Dala jsem hlavně na svou intuici, která napovídala, že využít restartovací masáže v průběhu pracovní doby může být přínosné,“ vysvětluje. Ukázalo se, že to byl dobrý nápad. Na úplném počátku jí možnosti přišly do cesty samy, díky klientům z práce obchoďáka, z těch starých se vlastně stali noví, jen změnila obor. Reference na její kvality se šířily a brzy neměla o práci nouzi.

OZDRAVNÝ PROCES

K práci hojně využívá ergonomickou židli a speciální esence, které jsou už dnes nedílnou součástí jejích masáží. „Zpočátku jsem myslela, že koupím nějaké oleje, které budu používat převážně u sebe v masérně,“ dodává.

Postupem času zjistila, že speciální esence, které používá, je vhodné přinést s sebou i do kanceláří. Díky nim se krásně ladí emoce, navodí nálada, zvýší pozornost a soustředění. Mají vliv na imunitu. A tak ve svém případě spojila nejen příjemné s užitečným, ale také s voňavým. „Velmi mne naplňuje možnost přes dotek, sílu masáže spojené s esenciálními oleji, pomáhat druhým zastavit se a dopřát si na chvíli dostat se sám k sobě. Těší mne být součástí tohoto společného procesu,“ uzavírá Romana Zemanová