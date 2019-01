Jindřichohradecko -Od 4. do 10. března :

Jindřichův Hradec

Miroslava Kochrdová, Buk – 78 let

Marie Korandová, Políkno – 88 let

František Řimnáč, Chlum u Tř. – 89 let

Pavel Seibert, Otín – 57 let

Stanislav Přílepek, Plzeň – 78 let

Marie Vernerová, Otín – 74 let



Třeboň

Božena Zemanová, Lipnice – 87 let

Karel Beneš, Tušť – 85 let

František Kropík, Suchdol n. L. – 90 let

Josef Mach, Třeboň – 83 let

František Mráček, Ponědraž – 85 let

Marie Syslová, Klikov – 59 let

Milena Svobodová, Třeboň – 83 let



Dačice

Pavel Štolba, Dačice – 43 let

Pavel Mandát, Dolní Němčice – 59 let