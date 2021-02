"Otevřené zůstávají mateřské školy, prezenčně se učí prvňáci a druháci a žáci na speciálních školách. U ostatních žáků a studentů pokračuje distanční výuka," informovala o situaci již v pátek mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková.

Ředitelka 4. ZŠ Vajgar Jana Šperlová v pondělí uvedla, že před víkendem sledovala stránky ministerstva školství, aby předešla zmatkům. "Já jsem v pátek hned po jednání vlády, sledovala stránky ministerstva školství, a bylo zřejmé, že i když nouzový stav nebude pokračovat, tak, že školy zůstanou uzavřené. Tudíž jsme už v pátek na webové stránky školy tuto informaci sdíleli tak, abychom předešli nejasnostem a nejistotě, která mezi učiteli a dětmi byla," popsala ředitelka.

Situace ji nyní netěší. Uvítala by postupný návrat dětí. "Chtěli bychom, aby rozvolňování škol nastalo v nějakém řízeném, etapovém procesu, kdy bychom věděli přesnou metodiku navázanou na epidemiologickou situaci. To bychom velmi přivítali," zdůraznila s tím, že na podzim věřila v systém PSA. "Těšila jsem se, že bude platit PES, který vyšel na podzim, který se tvářil jako systém jednoduše čitelných údajů, podle kterých si člověk může plánovat dny budoucí. Tento PES ale nefunguje. Podle čísel, jimiž jsme se měli řídit, jsme dlouho zůstávali v jiném stupni, než který by podle PSA měl být vyhlášený. To je nejistota, která nás všechny trápí. Nevíme, co bude dále," zamýšlela se ředitelka 4. ZŠ Vajgar.

Děti zůstávají dále podle Jany Šperlové na distanční výuce. Učí se první a druhé třídy. Čtvrtá Základní škola Vajgar ale nabízí dětem pomoc s výukou. "Organizujeme dále konzultační hodiny pro žáky, kteří potřebují nutně pomoci v této době. Za dodržení přísných hygienických opatření, zhruba deset dětí, chodí v týdnu na konzultace. Jsou to například děti, které pracují s asistenty pedagogů," vysvětlila ředitelka. V praxi to funguje tak, že asistentka například pomáhá dítěti plnit úkoly, které jsou zadány při on-line výuce.

K situaci se v pondělí vyjádřila i Jana Polčáková ze Základní školy Třeboň na Sadech. "Když vidíme ve společnosti, že čísla neustále stoupají, tak co se dá dělat… My se přizpůsobíme, jsme hlídací školou, máme tady děti rodičů složek integrovaného záchranného systému. Prvňáci a druháci nám chodí do školy. Byla bych ráda, aby děti přišly zpět do školních lavic, ale rozvolňovat se musí s rozmyslem," komentovala situaci ředitelka.