Orlická přehradní nádrž je samé překvapení, policejní potápěči si někdy připadají jako archeologové a antropologové v jednom. Někdy totiž s kriminalisty najdou i to, co zrovna nehledali.

Orlická vodní nádrž vydává svá další tajemství. | Foto: Policie ČR

Při ponorech do větších hloubek si jihočeská policie zve na pomoc specializovanou jednotku Policie České republiky a to konkrétně profesionály z odboru speciálních potápěčských činností. Tito specialisté patří pod Policejní prezidium, nicméně do celé České republiky vyjíždějí ze své výcvikové základny v Brně. V měsíci březnu opakovaně využili jejich služby písečtí kriminalisté.