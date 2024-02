Rybník Vajgar

Koupání v jindřichohradeckém Vajgaru v létě znepříjemňuje zelená voda i vrstva bahna.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Odbahnění rybníku Vajgar, úpravu jeho břehů a přiblížení lidem je jedním z několika cílů, které si vytyčil současný starosta Michal Kozár už při nástupu do funkce. Přestože město má vodní plochu o velikosti 47 hektarů ve svém středu a logicky by se tak nabízela možnost koupání, Hradečáci si o tom zatím mohou nechat jen zdát. Rybník je v letních vedrech permanentně zelený a na jeho dně je navíc velká vrstva bahna, která žádné takové aktivity neumožňuje. Vajgar tak využívají pouze rybáři nebo veslaři, kteří ale často loděmi drhnou o dno. „Rybník nám v létě zelená, protože nánosy bahna už jsou tam poměrně velké. Je to ale rozsáhlá investiční akce, takže to nebude až tak jednoduché. V případě, že se podaří sehnat příslušné dotační tituly, budeme muset respektovat podmínky, které stanoví,“ nastínil jindřichohradecký starosta. Město bude muset vyřešit také otázku, kam s vytěženým bahnem. Rybník naposledy odbahňovali před více něž 40 lety. Současně s odbahněním radnice řeší také proměnu okolí rybníka a plánuje lokalitu více zpřístupnit obyvatelům i turistům a zároveň ji zatraktivnit. Za tímto účelem vznikla i pracovní skupina. „Minulý rok se sešla skupina Vajgar 23, která zpracovala základní rámec požadavků z hlediska rybářů, turistů nebo sportovců, a teď bude potřeba vypracovat minimálně základní studii, kterou by bylo možné projednat s dotčenými orgány. Jak by se s rybníkem nakládalo, co s jeho břehy, co by kde šlo udělat. Mluvíme o práci minimálně na dva roky, než bychom se dostali k samotné realizaci,“ nastínil Michal Kozár. Do budoucna by tak mohla kolem Vajgaru nebo skrz něj vzniknout lávka, u jeho břehů pak i nějaké restaurační zařízení.