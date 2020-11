Zdroj: Deník / Redakce„Situaci vnímám rozpačitě, postihlo nás to už na jaře a teď znovu. Jaro nebylo tak hrozné, protože bylo teplo. A teď tedy je kavárna zavřená úplně. Kunžak je malé městečko,“ posteskla si Hana Vejborová. Otevřené výdejové okénko v kavárně nemá. „To by se mi vůbec nevyplatilo,“ přemýšlí.

Oporou jsou jí stálí zákazníci. „Jednou týdně otevřu třeba na hodinu pro známé, kteří chodí pro stáčené víno. Déle jak hodinku okénko otevřené nemám,“ přiblížila.

Na jaře mohla prodávat zmrzlinu, kávu s sebou, víno či limonády nebo čaje. „Bylo teplo, lidé se tu stavili,“ vzpomíná na jarní omezení.

Jako odškodné mohla čerpat od státu podporu pro živnostníky. „Nyní jsme na nule a nemáme na nájem. Není to moc dobrá situace. Vláda nás podpořila, mohli jsme zažádat odškodné. Já jsem žádala,“ poznamenala s tím, že částka činí asi 24 tisíc korun za dva měsíce.

V létě se v kavárně zastavilo denně v průměru 50 až 60 lidí. Mimo sezonu počítá majitelka kavárny 10 až 15 návštěvníků. Mladí lidé se podle ní do Kunžaku vrací autobusem za tmy, takže s těmi přes zimu moc nepočítá. V létě má otevřeno do 18ti hodin, v zimě do půl páté. „Jsme denní kavárna,“ říká. Teď začínají podle ní plonkové měsíce. „To je leden, únor, březen. Než se oteplí, tak to bude v kavárně boj. Doufám, že to nějakým způsobem přežijeme,“ věří žena, která bude mít v dubnu kavárnu čtvrtým rokem.