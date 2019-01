Lipolec/AKTUALIZOVÁNO/FOTO/ – V areálu bývalé školy v Lipolci pokácel neznámý pachatel 13. června ovocný sad. Doplněno o vyjádření vedoucí pionýraské skupiny, která školu vlastní. Na vykácení vzrostlých ovocných stromů upozornil Deník obyvatel Lipolce Martin Hřava, jehož rodiče bydlí přímo u školy.

„Sad byl desítky let opečováván, dřeviny byly postupně sázeny podle určitého plánu. Můj otec si to dobře pamatuje, protože ve škole několik let učil. V neděli 13. června rodiče přijeli domů a sad byl najednou pokácený,“ informoval Martin Hřava.

Jeho otec Milan Hřava spoušť potvrdil. „Nemohu se tam jít ani podívat, už v květnu porazili hrušeň v plném květu, a teď najednou všechny ostatní ovocné stromy. Nebrali ohledy na vegetační období, hnízdící ptáky, ani na nic jiného,“ sdělil.

Případ řeší odbor životního prostředí dačického městského úřadu. „Stromy byly pokácené bez povolení, každým okamžikem zahájíme správní řízení. Pachateli hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun,“ sdělil vedoucí odboru Jiří Müller.

Podle zákona nesmí být bez povolení pokácené dřeviny mimo les nebo skupina dřevin mimo les. „Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin,“ říká zákon o ochraně přírody a krajiny.

A dále pokračuje v tom smyslu, že povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí–li škoda značného rozsahu. Ovocné stromy v Lipolci však nikomu nevadily ani nikoho neohrožovaly na životě.

Pozemek, na kterém byly stromy, je ve vlastnictví státu. Škola patří Pionýrské skupině 8. březen v Jindřichově Hradci, ale na vedoucí této skupiny byl na webových stránkách uveden špatný kontakt, další z vedoucích odmítl kontakt poskytnout s tím, že když bude vedoucí chtít sama, tak se Deníku ozve. V době uzávěrky se tak nestalo.

Lipolec – Chtěli bychom jakožto vlastníci bývalé školy v Lipolci zareagovat na článek z úterý 22. června, ve kterém se píše o pokácení ovocných stromů. Nemile nás zaskočila řada nepravd, které pan Martin Hřava uvádí.

Základna byla několik let nevyužívána, nyní bychom ji rádi zrekonstruovali a dali do pořádku tak, abychom na ni mohli začít jezdit s dětmi. Jednáme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o svěření pozemku do užívání. Chtěli jsme proto projevit dobrou vůli a ukázat, že se o zahradu budeme starat. Posekali jsme trávu a pustili se do likvidace houští, kterým byla zahrada zarostlá.

V žádném případě se nejednalo o vykácení ovocného sadu, ale o poražení několika stromů, které byly podle našeho názoru přestárlé a nebezpečné. Usoudili jsme, že v budoucnu by stromy mohly ohrožovat děti, které na základnu přijedou.

Podle slov pana Hřavy byl sad desítky let opečováván. Ve skutečnosti byla zahrada zarostlá a zanedbaná, plná náletových křovisek. My jsme se pouze snažili dát prostor do pořádku tak, aby bylo možné zde provozovat akce s dětmi. Aby byl obrázek kompletní, je také třeba dodat, že pan Hřava zahradu rozjezdil nákladním automobilem, se kterým na pozemku parkuje. Zahradu používá jako prostor k otáčení vozidla.

Kontaktovali jsme odbor životního prostředí dačického městského úřadu, věc s nimi řešíme a doufáme, že se vše vysvětlí. Pokud se prokáže, že jsme udělali chybu, nezřekneme se odpovědnosti. Je nám líto, že přístup sousedů je takový. Nic zlého jsme jim neprovedli a nyní se bojíme, aby sousedské vztahy neměly negativní dopad na plnění našeho poslání, kterým je poskytování smysluplné náplně volného času dětem a mládeži.

Za Pionýrskou skupinu 8. března v Jindřichově Hradci: Lenka Urmanová, skupinová vedoucí