Obnovení provozu jindřichohradecké úzkokolejky je zase o něco blíž. V minulém týdnu si kraje mezi dvěma zájemci vybraly dopravce, který bude zajišťovat sezónní provoz na trati. Jihočeský kraj i Vysočina se shodly na brněnské společnosti Gepard Express, která nabídla nižší cenu za vlakový kilometr. Všechny zúčastněné strany dělají maximum pro to, aby vlaky vyjely na trať už za několik týdnů.

Vlaky úzkokolejky na nádraží v Jindřichově Hradci působí smutně a opuštěně, uvnitř dílen ale panuje čilý ruch. | Foto: Deník/Jana Urbanová

V současné době probíhá reorganizace společnosti JHMD. Její plán má být hotový do konce května. Brzy poté už by vlaky opět mohly vyjet na trať. „Myslím si, že máme slušně nakročeno k tomu, aby se to od 1. června podařilo. Stále čekáme na vyřízení posledního dokumentu od Drážního úřadu. Jde o osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Je to vlastně něco jako technický průkaz u auta. Takže ve chvíli, kdy ho budeme mít, tak už můžeme v uvozovkách vesele jezdit,“ upřesnil člen představenstva Jindřichohradeckých místních drah a vedoucí oprav JHMD Jan Píšala s tím, že i kdyby se termín spuštění úzkokolejky o pár týdnů opozdil, nepůjde o žádnou katastrofu. Hlavní metou je, aby vlaky vozily turisty během letních prázdnin, kdy je sezóna nejsilnější. Navrhovaný jízdní řád počítá s turistickým provozem na dráze od zahájení provozu do konce října 2024.

Zdroj: Deník/Adam Hudec

Starostové na trati úzkokolejky zároveň v úterý znovu zasedli ke společnému jednání. Spolek obcí se tentokrát sešel v širším měřítku.

Je rozhodnuto. Kraje vybraly dopravce pro jindřichohradeckou úzkokolejku

„Jednali jsme o detailnějším představení reorganizačního plánu i z hlediska budoucího zapojení svazku obcí, který by měl vzniknout. Diskutovali jsme úskalí a rizika včetně určitého ekonomického modelu, který tam byl. Kolegové pokládali dotazy, tak jak to vnímají oni a doptávali se na některé detaily. Řekli jsme si i nějaký předpoklad časového vývoje a shodli se za spolek na tom, že začneme projednávat návrh stanov budoucího svazku,“ shrnul průběh jednání starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Dobrovolný svazek obcí na trase úzkokolejky by měl být založen nejpozději do konce května. Do budoucna se počítá s tím, že bude mít pod sebou infrastrukturu, nemovitosti a zřejmě i vozy úzkokolejky.

Jihočeský kraj chce podle informací serveru občasník.eu doložit deklaraci dlouhodobého záměru obcí ohledně vlastnictví dopravní infrastruktury a podmiňuje tím objednávku dopravy. „Nevadí nám to vlastnit a o trať máme zájem, pokud budou doladěná rizika a výše příjmu z pronájmu a pachtu pokryje výši splátky, která by se měla splácet za infrastrukturu. Dopis kraje je ale postavený tak, že obce by si měly vzít úvěr nebo otevřít rozpočty a za 120 milionů koupit koleje. To ale my nechceme,“ zdůraznil starosta Kozár s tím, že vše bude záviset na vzájemné domluvě. V opačném případě hrozí, že kraj dopravu neobjedná. „I kdybychom přebírali infrastrukturu, tak to stejně nebude dřív, než v příštím roce, protože věřitelský plán se musí schválit a musí být připravené všechny ostatní kroky, které pak průběžné bude schvalovat soud,“ uzavřel Michal Kozár s tím, že letos by infrastruktura měla fungovat pod Správou úzkokolejných drah.

Kolem úzkokolejky je opět rušno. Vlaky by mohly vyjet na trať už za pár týdnů

Vlaky jindřichohradecké úzkokolejky stojí už téměř rok a půl. Naposledy vyjely na koleje se začátkem října roku 2022. Provozovatel oblíbené turistické atrakce, Jindřichohradecké místní dráhy, skončil v insolvenci a dluží věřitelům kolem 360 milionů korun. JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Za běžného provozu se po kolejích pohybovalo pět dieselových lokomotiv a jedna parní.