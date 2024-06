Jihočeský kraj dal zelenou projektu výstavby pavilonu paliativní péče v rámci Nemocnice Jindřichův Hradec. Krajské zastupitelstvo na svém jednání schválilo financování první etapy výstavby i závazek financování do dalšího roku.

Nový pavilon paliativní péče vznikne na místě bývalé LDN v ulici Italských legií. | Foto: Nemocnice Jindřichův Hradec

Jak uvedla mluvčí jindřichohradecké nemocnice Eliška Čermáková, projekt výstavby pavilonu paliativní péče je výsledkem bezmála osmileté organizační a projekční práce. „Představuje vyvrcholení snah nemocnice a vedení Jihočeského kraje o rozvoj paliativní péče v našem regionu,“ konstatovala.

Koncepce pavilonu je podle ředitele nemocnice Víta Lorence záměrně nepodobná nemocničním budovám. „Cílem záměru je vytvoření pracoviště, které nebude mít charakter klasického nemocničního zdravotnického zařízení a bude organicky umožňovat maximální sociální interakci klientů s jejich blízkými, včetně psychologické a spirituální podpory,“ popsal. To vše vznikne v moderním a komfortním prostředí v klidné městské části v ulici Italských legií.

Čtrnáct pokojů se zázemím pro rodinu

Projekt počítá se čtrnácti jednolůžkovými pokoji se zázemím pro možnost pobytu pacientovy rodiny a blízkých. K dispozici bude i velká terasa. Jak ředitel Vít Lorenc dále uvedl, nedílnou součástí pavilonu budou i ambulantní provozy paliativní a podpůrné péče. „Pavilon bude stát v místě budovy bývalé LDN v blízké vzdálenosti od nemocnice. Bude plně využívat technického zázemí nemocnice a z energetického hlediska se bude jednat o pasivní stavbu,“ upřesnil.

U nemocnice v Hradci vyroste nový pavilon paliativní péče za sto milionů

Pokud vše půjde podle plánu, měl by se pavilon začít stavět už v září letošního roku. Hotovo by pak mohlo být do konce roku 2025. Předpokládané náklady jsou ve výši zhruba 100 milionů korun. Nemocnice je částečně uhradí ze svého, většinu (asi 82,5 milionu) ale poskytne Jihočeský kraj.

„V současné době je v Nemocnici Jindřichův Hradec oddělení sociální a paliativní péče, kde je poskytována péče pro těžce nemocné pacienty pod vedením MUDr. Evy Zýkové a MUDr. Filipa Řeřichy,“ doplnila mluvčí Eliška Čermáková.

V celém období příprav stavby pavilonu paliativní péče docházelo ke školení nelékařského zdravotnického personálu a tento rok byl tým rozšířen o algeziologa MUDr. Pavla Kroutila.