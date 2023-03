Jindřichohradecký zámek už zároveň chystá program na nadcházející Velikonoce. "Velkou novinkou je, že v sobotu 8. dubna se vracíme ke zvyku, který byl přerušen před 240 lety, a to sice podávání sladké kaše. Kdysi to bylo především o nakrmení chudých před velkým půstem," vysvětlil původ zvyku Jan Mikeš. Chybět nebude ani oblíbená instalace velikonoční výstavy Splašená vejce. Vstupné na jindřichohradecký zámek je letos o něco vyšší, rodiny ale přesto ušetří. "Základní vstupné na hlavní trasu, stejně jako na výběrový okruh, mírně narostlo a stojí 200 korun. Na druhou stranu je to kompenzováno tím, že se výrazně zlevňuje vstupné pro děti do 15 let, které nově platí třetinu dospělé ceny," potěšil návštěvníky kastelán jindřichohradeckého zámku.

Zámek Červená Lhota se po dvouměsíčním zimním spánku otevře návštěvníkům v dubnu. Pro nadcházející sezonu správci zámku žádné velké novinky nechystají. "Kdo sem chodí často, pozná že jsou v expozicích nějaké drobné změny, kdy jsme doplnili mobiliář, a tím jsme se opět posunuli na cestě k autentickému zámku tak, jak vypadal v době posledních Schönburků," uvedl kastelán Tomáš Horyna.

Oprava hráze zámeckého rybníka na Červené Lhotě začne už letos

Správci památky si navíc pro návštěvníky připravili příjemný bonus. "Zlevnili jsme o desetikorunu vstupné pro dospělé a poměrně výrazně pak vstup pro děti, které zaplatí o 30 procent méně. Argumentujeme tím, že v příštích letech chystáme v okolí zámku stavební práce, které pravděpodobně začnou už po této sezoně. V současné době je navíc vše dražší a takový výlet na zámek, kam musíte přijet autem, se stává sám o sobě docela nákladným. Chceme ukázat, že o návštěvníky stojíme," zdůvodnil kastelán a připomněl, že poslední roky na Červené Lhotě jsou ve znamení spíše komorní atmosféry bez front. Na Velikonoce chystají na Červené Lhotě dvě tradiční katolické akce. První z nich bude bdění v Getsemanské zahradě, které se uskuteční na Zelený čtvrtek 6. dubna od 22 hodin.

Téměř nepřetržitou sezonu má za sebou zámek v Třeboni, který byl přístupný i během zimního období. Správci památky pořádají pro návštěvníky ve vybraných dnech pracovního týdne zimní prohlídky. V březnu se otevírací doba rozšiřuje také na víkendy. Zájemci mohou obdivovat renesanční interiéry i schwarzenberská soukromá apartmá od čtvrtka do neděle v čase od 10 do 15 hodin.