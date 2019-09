Největší novinkou oproti předchozím ročníkům této akce budou mimořádné prohlídky hradeckého kostela sv. Jakuba, jenž byl vystavěn v letech 1856-1860 jako místo posledního odpočinku rodiny Černínů. „Při této zvláštní příležitosti si budete moci prohlédnout interiér kostela včetně interiéru věže,“ zve kastelán Jan Mikeš. Prohlídka je volná a bezplatná.

Na hradu a zámku Jindřichův Hradec bude přichystaná nezvyklá prohlídka prostor takzvané Soudnice, kde se nalézá už částečně zrestaurovaná unikátní freska Zemského sněmu z doby kolem roku 1500. Nahlédnout bude též možné do soukromé kapličky Jindřicha IV. s freskovou výmalbou a do řady dalších míst.

Oba víkendové dny mezi 10. a 16. hodinou nabídnou vstup zdarma na obnovenou výstavu o rodu Černínů i na výstavu pohyblivých loutek výtvarnice Stanislavy Stuchlé zvanou Kabinety Stuchlé.

V Dačicích bude o víkendu možné navštívit zdarma Městské muzeum a galerii, kde v současné době vystavují Josef Bruckmüller, Anička Krninská, Stanislava Krninská a Vladimír Nosek.

Návštěvníkům se otevřou jak Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského (oba dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin), tak kostel sv. Vavřince (sobota od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, neděle od 13 do 16 hodin). U sv. Vavřince bude možné vystoupat také na věž (sobota od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin, neděle od 13 do 17 hodin).

Na dačickém zámku jsou pak připravené prohlídky interiérů a v neděli od 10 do 16 hodin také program zvaný Baroko na zámku s vojenským táborem z třicetileté války, hudbou a ukázkami řemesel.

Zámek Třeboň program ke Dnům evropského dědictví přichystal na další víkend, 14. a 15. září.