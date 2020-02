Na situaci ohledně možné nákazy novým koronavirem zareagovala i jindřichohradecká nemocnice. Včera vydala informační leták, který místním obyvatelům doporučuje, jak se mají v případě podezření z nákazy nebo při návratu z postižených lokalit chovat.

Nemocnice v Jindřichově Hradci vydala leták, který radí, jak se zachovat v případě podezření na onemocnění koronavirem. | Foto: Deník / Lucie Váchová

„Existují dvě skupiny situací, do kterých se veřejnost může dostat. Pokud se vrací z rizikových oblastí a nemají žádné příznaky onemocnění, tak by se měli telefonicky hlásit na Krajské hygienické stanici. Pokud mají projevy chřipkového onemocnění, ale jejich stav není vážný a nemají velikou dušnost, tak by měli zůstat doma, neměli by navštěvovat ordinace praktických lékařů ani urgentní příjem. Měli by telefonicky informovat svého obvodního lékaře, který mu potom ve spolupráci s hygienickou stanicí doporučí další opatření,“ uvedl člen představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec Vít Lorenc. Závažné případy jsou pak převáženy na infekční oddělení českobudějovické nemocnice.