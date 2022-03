Akciová společnost JIP – Papírny Větřní je stále v úpadku. Papír ale vyrábí dál. Díky zhruba dvěma stovkám zaměstnanců a dvěma papírenským strojům se ve Větřní měsíčně vyrobí na 3300 tun papíru. Výkonný ředitel firmy Robert Frei upřesnil, že vlajkovou lodí závodu jsou balicí papíry, a to hlavně pro potravinářský průmysl. V sáčcích nebo taškách z papíru, který vznikl ve Větřní, si tak odnášíte jídlo třeba z provozoven známých řetězců McDonald´s nebo KFC. „Trendem je vyrábět tyto obaly z recyklovaného papíru. Je to sice výrobně náročnější, ale firmy to tak chtějí, jde o trend dnešní doby,“ vysvětlil Robert Frei.

Kromě balicího papíru pro fastfoody a obchodní řetězce jako Kaufland, Lidl nebo Aldi ve Větřní vyrábějí i takzvaný bariérový papír. Ten využívají velké eshopy coby Amazon jako ochranu zasílaného zboží před poškozením při manipulaci. I když by se zdálo, že nároky na výrobu těchto papírů nemusí být velké, opak je pravdou. Vyrobit kvalitní papír je věda. „Měří se tržné délky, průtlaky, ohebnost a ladí se barva, tak aby byly splněny na míru požadavky zákazníků,“ popsal obchodní ředitel papíren Petr Badáň.

Žena je podezřelá, že řídila auto opilá. Zastavili ji tehdy policisté

Co podnik kromě tíhy minulosti trápí aktuálně nejvíc, je nedostatek zaměstnanců. V papírnách by okamžitě dali práci deseti lidem, kteří by obsluhovali papírenské stroje. „Stačí jen snaha učit se zavedeným postupům výroby a chuť do práce,“ poznamenal finanční ředitel papíren Michal Morong. Doplnil, že ve Větřní poptávají i kvalifikovanější profese, aktuálně programátory výrobních systémů, techniky elektropohonů nebo provozní elektrikáře. Boj o lidi na trhu práce je prý v příhraničí velký, hodně mladých lidí odchází do Rakouska. „Pomáhají nám personální agentury, naděje vkládáme i do spolupráce s odbornými středními školami ve Velešíně nebo Hluboké nad Vltavou. Studentům nabízíme praxe se stipendiem a příslib pracovního uplatnění po dokončení školy,“ řekl Michal Morong. Podotkl, že v papírnách s ohledem na aktuální situaci přivítají i pracovníky z Ukrajiny, jimž v areálu závodu připravují ubytování.

Papír vyrobený ve Větřní putuje ze tří čtvrtin do zahraničí. „V Rusku odběratele nemáme, pár zákazníků je na Ukrajině. Je nám velmi líto, do jaké situace se teď dostali,“ okomentoval aktuální dění Michal Morong.

Krumlov žádá ubytovatele, aby hlásili uprchlíky do centrální evidence města

Přestože jsou papírny v úpadku, vedení nezapomíná na nutnou údržbu velmi rozlehlého areálu, z něhož se nyní využívá jen část. „Máme vytvořený generel, který rozděluje provozní část papíren, což je ta, kterou využíváme, a zbytnou část. To jsou objekty, které už nebudeme potřebovat. Mezi ně patří třeba i velká administrativní budova hned u silnice, která je asi nejviditelnější částí areálu. Nicméně i o tyto budovy je třeba se starat, aby nebyly nebezpečné pro okolí,“ vysvětlil Michal Morong s tím, že cílem je i neustálé vylepšování pracovního prostředí zaměstnancům.

Ve Větřní se teď všichni dívají s nadějí do budoucna. Konkurzní řízení, do něhož jsou papírny zařazeny, brzy skončí.