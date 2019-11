V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí parkovacích stání u hlavní budovy hradecké knihovny žádá radnice o dotaci související se životním prostředím.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv informačního střediska

Dvě akumulační nádrže, do kterých by byla sváděna a zachycována dešťová voda ze střechy městské knihovny, by se mohly v budoucnu objevit u sousedícího parkoviště. S projektem zahrnujícím rekonstrukci parkoviště v hodnotě kolem čtyř milionů korun by však radnice ráda získala dotaci. „Rada města proto schválila žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí, která by nám zaplatila zhruba 1,7 milionu z nákladů,“ řekl radní Bohumil Komínek.