Nová podoba parkoviště u kolejí Vysoké školy ekonomické (pod obchodní akademií) byla předmětem debaty hradeckých zastupitelů.

Jak hlasovali? - Pro: 10 zastupitelů - Proti: 3 zastupitelé - Zdrželo se: 10 zastupitelé - Omluveni byli 3 zastupitelé.

Starosta Stanislav Mrvka uvedl, že radnice se zástupci školy jedná o budoucím využití kolejí.

„VŠE má požádáno o dotaci na vybudování samostatného kampusu přímo u školy. Město vlastní dvě třetiny nynějších kolejí, škola tu třetí třetinu. Osud stavby závisí na tom, zda škola tu zmíněnou dotaci obdrží,“ vysvětlil.

Opoziční zastupitelé věc komentovali v tom smyslu, že vedení města by mělo s jakoukoli úpravou parkoviště počkat právě až do rozhodnutí o přidělení dotace škole, tedy až bude jasné, co se s kolejemi bude dít nadále.

Financování vytvoření projektové dokumentace v hodnotě kolem šesti set tisíc korun nakonec zastupitelé neschválili.