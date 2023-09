Zajímavé projekty v Jindřichově Hradci dál soupeří o přízeň obyvatel města. V rámci participativního rozpočtu mohou lidé vybírat z celkem 25 nápadů, které navrhli sami Hradečáci.

Mezi návrhy obyvatel města je pupmptrack. Tato dráha slouží především cyklistům, kteří si tak zdokonalují své schopnosti. | Foto: Archiv města Jindřichův Hradec

Anketa probíhá na stránkách města a posílat hlasy jednotlivým projektům je možné už jen do konce září. Vítězné nápady by se měly dočkat realizace v příštím roce.

Město na návrhy svých občanů vyčlenilo z rozpočtu téměř dva miliony korun. Hlasování probíhá ve čtyřech kategoriích – velký projekt, střední projekt a malý projekt. Speciální kategorií jsou pak místní části, které mezi sebou ale nesoupeří, jde pouze o vyjádření názoru k jednotlivým návrhům.

Z velkých projektů do 700 tisíc korun mohou obyvatelé města hlasovat pro obnovu volnočasového prostoru pro děti školní družiny 4. základní školy, pumptrack park na sídlišti Vajgar, pokračování stezky pro pěší v místní části Radouňka nebo úpravu pískovny v Dolní Radouni.

Střední projekty s předpokládanou cenou do 400 tisíc korun zahrnují celkem šest nápadů. Jsou to: Poesiomat v Husových sadech, pořízení odpadkových košů na tříděný odpad ve městě, pumptrack a skil centrum na Otíně, revitalizace okolí vstupu do areálu jindřichohradecké nemocnice, sadové úpravy městských pozemků u bytových domů Pegas na sídlišti Hvězdárna i hry na chodník po celém městě.

Malých projektů do 200 tisíc je pak pět. Na hlasy čekají: renovace fotbalového hřiště na sídlišti U Nádraží, Bosá stezka v blízkosti dětského hřiště pod gymnáziem, hudební prvky v městském parku, vybudování stezky „Po stopách Adama Michny z Otradovic“ a rozšíření veřejného dětského hřiště v Otíně.

Vyjádřit sympatie nejlepšímu návrhu je možné pouze elektronickou formou. Výsledky radnice zveřejní do pěti pracovních dnů od ukončení hlasování. „Po určení pořadí se bude realizovat v každé z kategorií pouze vítězný projekt. Poslední fázi, realizaci vítězných projektů, schvaluje Rada města Jindřichův Hradec,“ přiblížila mluvčí města Karolína Bartošková. Unikátnost hlasování je zajištěna pomocí ověřování přes telefonní číslo. To znamená, že z jednoho telefonního čísla můžete hlasovat jen jednou pro všechny kategorie.