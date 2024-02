Příjem podávání návrhů a nápadů obyvatel města začne od 1. dubna a potrvá do konce června. Vyhodnocování bude probíhat v období letních prázdnin. V září by se následně hlasovalo o nejlepších návrzích tak, aby se propsaly do rozpočtu na rok 2025, kdy se vítězové zároveň dočkají realizace. Loni prošlo do finálního hlasování celkem 25 nápadů. První místo v největší kategorii vyhrál pumptrack park, který by měl vzniknout na sídlišti Vajgar. Ve střední kategorii zvítězil návrh na odpadkové koše na tříděný odpad v centru města a v rámci malých projektů pak dílčí revitalizace fotbalového hřiště na sídlišti U Nádraží.

Participativní rozpočty jsou na jihu Čech oblíbeným nástrojem, jak zapojit obyvatele měst do jejich zvelebování. Nástroj úspěšně funguje například v Českých Budějovicích, Písku i Českém Krumlově.