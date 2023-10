Pumptracková dráha, koše na tříděný odpad a mnohé další novinky přibydou v Jindřichově Hradci. To vše díky návrhům jeho obyvatel. Zaplatí je město prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu. Jindřichův Hradec právě vyhodnotil přihlášené projekty. Lidé mohli po celé září hlasovat na stránkách města pro celkem 25 nápadů. Navrhli je sami Hradečáci s ambicí zlepšit život ve městě. Radnice na projekty svých občanů vyčlenila z rozpočtu téměř dva miliony korun. Vítězné návrhy se v příštím roce uskuteční.

Obyvatelé Jindřichova Hradce navrhovali projekty pro zlepšení života ve městě. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Hlasovalo se ve čtyřech kategoriích. Šlo o velký projekt s předpokládanou cenou do 700 tisíc, střední projekt do částky 400 tisíc korun a malý projekt za maximálně 200 tisíc korun. Speciální kategorií pak byly místní části, které mezi sebou ale nesoupeřily. Šlo pouze o vyjádření názoru k projektům.

Na městském úřadě se původně sešlo 26 návrhů. „V červenci a v srpnu provedli jejich kontrolu co do splnění pravidel příslušní pracovníci Městského úřadu Jindřichův Hradec a zástupci vedení města. Kromě obsahové kontroly předložených projektů hodnotili také jejich realizovatelnost. Jeden projekt byl vyřazen, protože nebyl v souladu s územním plánem,“ vysvětlila mluvčí města Karolína Bartošková s tím, že navrhovatelku projektu město s vyřazením seznámilo.

Do elektronického hlasování o nápadech v rámci participativního rozpočtu se zapojilo celkem 724 respondentů. „První místo v největší kategorii vyhrál pumptrack park, který by měl vzniknout na sídlišti Vajgar. Ve střední kategorii zvítězil návrh na odpadkové koše na tříděný odpad v centru města, kde to budeme muset zkoordinovat i se svozovým systémem a vším, co s tím souvisí. V rámci malých projektů to je pak dílčí revitalizace fotbalového hřiště na sídlišti U Nádraží za šestkou,“ vyjmenoval vítězné nápady starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Místní části pak měly po jednom projektu kromě Políkna, kde se sešly návrhy dva a mezi nimi vyhrála lavička u ohniště.

Vítězné projekty by se podle vedení města mohly realizovat už v příštím roce. „Uvidíme, na kolik se odhady nákladů od navrhovatelů setkají s reálnou cenou. Co se týká lhůt, tak u pumptracku může stavba trvat déle, protože se musí připravit projekt a následně přistoupíme k jeho vybudování. Je otázkou, jestli se v příštím roce stihne dokončit. Menší projekty renovace hřiště a nákup košů na tříděný odpad se příští rok stihnout dají, u toho velkého si nejsem úplně jistý, že to půjde tak rychle, vzhledem k potřebné dokumentaci,“ vysvětlil starosta Kozár. Uskutečnění vítězných projektů bude město Jindřichův Hradec zajišťovat v případné spolupráci s navrhovatelem projektu.