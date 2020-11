Jak zmínila Denisa Prošková z Patrona dětí, od 28. března pomáhají i formou další mimořádné pomoci. „Do konce října jsme splnili 102 dětských příběhů na jihu Čech v celkové hodnotě téměř 670 tisíc korun, kromě balíků dárci vybírali také na standardní pomoc jako rehabilitace, zdravotní pomůcky, počítače do škol, školní obědy, kroužky i školní pomůcky,“ přiblížila.

BALÍKY, KTERÉ POMÁHAJÍ

Z této pomoci bylo celkem do jihočeských rodin odesláno 37 balíků mimořádné pomoci a základních potravin a hygienických potřeb. „Jedná se o zásilky se stejným obsahem v hodnotě tři tisíce korun, jen na jaře se to nazývalo mimořádná pomoc a teď na podzim se změnil název,“ vysvětlila, že o materiální pomoc je velký zájem. „Už nyní je jasné, že překonáme první vlnu pandemie,“ dodala Denisa Prošková.

Od března probíhá každé dva až tři týdny průzkum na vzorku 2200 až 2600 stále stejných respondentů pod názvem „Život během pandemie“. Podle sociologa Daniela Prokopa, který se jej zúčastnil k 13. říjnu těžce dopadá vývoj ekonomiky od začátku epidemie na zhruba desetinu Čechů. Jejich domácnosti zaznamenaly pokles příjmu o 30 a více procent. Navíc neměly žádné úspory. Další domácnosti přibližně čtvrtiny Čechů si v tomto období pohoršily. Krize se výrazněji projevila u domácností s dětmi. Hned na začátku pandemie byly silněji zasaženy samoživitelky. Mimo jiné proto, že ztratily výraznou část příjmu přechodem na ošetřovné. K samoživitelkám se dále připojili rodiče s nestabilními úvazky, které zaměstnavatelé mohli rychle omezit. Další domácnosti s dětmi a lehce nadprůměrnými příjmy pandemie zasáhla méně, ale stabilněji. Vliv na jejich životní úroveň mělo omezení části úvazků, mezd i propad příjmů OSVČ.

Charitativní organizace Patron dětí, založená před třemi lety Nadací Sirius, se zaměřuje na nezletilé děti se zdravotními a sociálními handicapy. Během jarní vlny pandemie získala zkušenosti jak s výběrem peněz formou crowdfundingu na tyto balíky, tak s dojemnou solidaritou dárců. To všechno organizaci přesvědčilo, aby na tuto pomoc navázala i nyní.

„Pokud má někdo pocit, že balíky nic nezachrání a dotyčný se případně může obrátit na potravinovou banku, podceňuje současnou situaci,“ míní výkonná ředitelka projektu Edita Mrkousová.

KRIZE ZASÁHLA VÍCE RODIN

Před koronavirovou krizí dle jejích slov standardní pomoc směřovala především k rodinám shánějícím peníze na drahé rehabilitace a zdravotní pomůcky. „Dále jsme se zaměřovali na sociálně slabé domácnosti, které měly obtíže i v časech hojnosti. Do finančních problémů se ale dnes propadají i rodiny, které před koronavirovou krizí se svým rozpočtem nějak vyšly bez pomoci z vnějšku,“ vysvětlila Mrkousová.

Improvizace se snižováním nebo dokonce celým výpadkem příjmu a využíváním rodinných úspor už však trvá dlouho. „Úspory nejsou nekonečné. Pro rodiny, které si během posledního půl roku poradily samy, je ale typické, že se za svoji situaci stydí. Navenek jejich skutečný stav ještě není znát. Ve snaze dostát ohrožujícím závazkům, jako je nájemné, elektřina a podobně, jim prostředky na jídlo nezbývají a děti na to doplácí,“ podotkla výkonná ředitelka Patrona dětí.

BANKY VYSYCHAJÍ

Koronavirová pandemie se dotkla i potravinových bank. Mezi zájemci se teď nově objevují lidé, kteří jejich služby doposud nevyužívali. Všechna současná omezení běžného života spojená s mimořádným stavem, komplikují i organizování jejich sběru i distribuci.

ZÁCHRANNÁ BRZDA

„Balíček obsahující základní potraviny, sladkosti pro děti, prací prášek i mycí prostředky ekonomickou situaci domácnosti pochopitelně trvale neřeší,“ zhodnotila Edita Mrkousová. Může ale být záchrannou brzdou, poslední bariérou před pádem do pasti dluhů a jiných velkých nepříjemností.

„Hodnota balíku tři tisíce korun znamená, že rodina neodebere tuto částku z peněz určených na nájem. Nezpozdí se se splátkou, nevezme si další půjčku. Balík jim dá ještě trochu času při hledání řešení své situace,“ naznačila s tím, že si každá rodina může požádat o balík pro každé své nezletilé dítě i čtyřikrát. „Tím se hodnota pomoci ještě výrazně navyšuje,“ upozornila výkonná ředitelka organizace.

DOČASNÁ POMOC

Rodiče by se dle jejího vyjádření neměli stydět požádat o pomoc. „U lidí, kteří byli zvyklí se o sebe do teď postarat, je vysoká pravděpodobnost, že pomoc přijmou dočasně. Nestane se u nich návyková a když překlenou nejhorší období, zase se vrátí zpět ke své samostatnosti,“ popsala Edita Mrkousová.

Zdroj: Archiv Patron dětí

Organizace Patron dětí navíc pracuje s „pojistkou“ – patronem, což je člověk – učitel, lékař, sociální pracovnice, dobrý rodinný známý, který je u každé žádosti garantem, že dítě skutečně existuje a pomoc potřebuje. „Jednou z hlavních zásad našeho projektu je, že jsou všechny vybrané peníze, do posledního haléře investovány do darů pro žadatele. I díky patronům tak vždycky pomoc dorazí do správných rukou. Zkušenosti z první vlny nám to potvrdily a na to jsem velmi hrdá,“ uzavřela ředitelka.