V kraji bylo podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové k pátečnímu odpoledni evidováno 99 517 onemocnění COVID-19, z toho 97 414 vyléčených (+5). Od 12. července nebylo v Jihočeském kraji hlášeno úmrtí s COVID-19, celkově jich je za celou dobu pandemie 1 794. Počet aktivních případů stoupl o 24 na 309. Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 630 vzorků, počet karantén poklesl na 313.

„V průběhu prvního, respektive v případě žáků prvních ročníků druhého školního dne, se v rámci testování žáků a studentů základních a středních škol uskutečnilo v Jihočeském kraji celkem více než 59 tisíc antigenních testů. Ty ukázaly do pátečního odpoledne pozitivitu u 14 žáků na 13 školách. Následné testy metodou PCR potvrdily pozitivitu u čtyř žáků, výsledky u dalších sedmi byly negativní a na výsledky posledních tří se čeká,“ potvrdila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Situace v okresech

V osmi dnešních případech jde o přenosy v rodinách, v jednom o doznívající přenosy na táborech letní dětské rekreace. Aktuálně je 13 aktivních případů na Českokrumlovsku (+3), 16 na Prachaticku (+2), 18 na Strakonicku (+1), 23 na Jindřichohradecku (+5), 30 je na Táborsku (0), 32 na Písecku (0) a 177 na Českobudějovicku (+13). Laboratoře za včerejšek a dnešek vyhodnotily 550 PCR testů a 80 testů samoplátců. Celkově bylo v kraji provedeno 301 117 PCR vyšetření a 24 052 u samoplátců, celkově již 325 169 testů. V posledních osmi týdnech nebylo v kraji hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19, celkem jich bylo verifikováno 1 794, počet karantén dnes poklesl o 8 na 313 osob.

Do pátku bylo v Jihočeském kraji onemocnění potvrzeno u 51 562 žen (+9) a 47 955 mužů (+20). Celkem 29 075 osob bylo z Českobudějovicka (+16), 16 125 z Táborska (1), 15 963 z Jindřichohradecka (+5), 12 419 z Písecka (0), 10 697 ze Strakonicka (1), 8 184 z Českokrumlovska (4) a 7 054 z Prachaticka (+2). Celkem 10 421 případů je potvrzeno v kategorii dětí do 14 let (za den +6 nových), z toho 2 186 ve věkové skupině do 4 let, 3 757 v kategorii 5-9 let a 4 478 v kategorii 10 – 14 let. Ve skupině mladých lidí 15–24 let bylo pozitivních 9 875 osob (+7), z toho 4 602 v kategorii 15–19 a 5 273 v kategorii 20–24 let, dále 13 091 v kategorii 25–34 let (+6), 16 749 v kategorii 35–44 let (+5), 18 900 v kategorii 45–54 let (+3) a 14 072 v kategorii 55–64 (+1). Celkem 16 409 případů bylo verifikováno ve skupině osob starších 65 let, z toho 9 212 v kategorii 65–74 let a 7 197 v kategorii nad 75 let.