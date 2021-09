Příchozí hlasovali o nejlepší pečené prase. K tomu si zakoupili kartičky a jednotlivá kulinářská díla obcházeli. „Mohou ochutnat šest vybraných porcí a vybrat tři nejlepší. Kartu pak odevzdá, hlas lidu tak rozhodne o vítězi,“ vysvětlil starosta. A vítězem se stal tým Polepšovna klub z Točníka, druhý byl tým Prasečinky ze Švihova a třetí místo brali Nezdičtí jezevci. Potřetí na akci pekl také tým Klatovští špekouni a i když na medaile nedosáhli, tak se jim atmosféra líbila a poctivě se připravovali. „Je to tady skvělé. I ta dechovka se k tomu pečení hodí. Trénovali jsme hodně, jezdili jsme péct na různé akce, koupili jsme nový gril, ale recept máme pořád stejný, i když do marinády, kterou potíráme prase, vždy něco málo přidám. Zakládáme si na domácích čerstvých přísadách,“ uvedl za klatovský tým Jiří Mužík.

„Jsme rádi, že můžeme pokračovat dalším ročníkem, protože v loňském roce nám to situace neumožnila. Letos zde pečeme dvanáct prasat, týmy jsou z jižních a západních Čech a jeden i z Karlovarského kraje. Účast návštěvníků je opět ohromná a moc nás to těší. Jsme rádi, že se k nám lidé vrací, je vidět, že mistrovství už má ohlas široko daleko,“ řekl starosta Hartmanic Pavel Valdman.

/FOTO, VIDEO/ Milovníci vepřového masa se sjeli v sobotu do Hartmanic. Konal se tam pátý ročník mistrovství Šumavy v opékání prasat a zájem byl obrovský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.