Zhruba polovina z nich sbalila kufry a na dobu neurčitou se odstěhovala na bavorskou stranu hranice.

V prvních dvou dnech pracovního týdne panoval jen neskutečný zmatek a nejistotu pendlerů stojících na české straně hranice prohluboval ještě navíc pohled na osobní auta, která němečtí policisté vraceli zpět do vnitrozemí Česka. Nikdo z policistů na kontrolním stanovišti neslyšel na to, že bavorská vláda zároveň stanovila přechodné období. V něm vydala také seznam výjimek. Přechodné období platilo nejprve do úterka, ve středu 17. února ráno bylo podle informací z Okresního úřadu Freyung – Grafenau prodlouženo až do čtvrtka 18. února do 23.59 hodin. V přechodném období mohou do Bavorska i ti, kteří předloží negativní test na koronavirus, kopii pracovní smlouvy, potvrzení o nepostradatelnosti od zaměstnavatele, ze kterého vyplývá, že je jejich činnost nezbytná pro zachování funkčnosti podniku. Místní úřady (Landratsamt/Stadtamt) musí během přechodného období jednotlivým zaměstnavatelům, kteří požádají a jejich žádosti budou uznány, potvrdit "systémovou důležitost" zaměstnavatele. Potvrzení od úřadu budou policisté na hraničních přechodech požadovat po skončení přechodného období, tedy od 19. února.

Zkušenosti pendlerů z pondělního přejezdu státní hranice byly ale opačné. V pondělí policisté nepustili téměř nikoho. Výjimkou nebyly ani případy, kdy auto dělníků z jedné firmy projelo a další auto se stejnými doklady se muselo na hranici otočit.

Pondělní dvouhodinové čekání před hraničním přechodem si vyzkoušeli také dělníci z bavorské kovovýrobní firmy, která má sídlo jen několik desítek kilometrů za českou hranicí. „Chceme si jen nechat udělat test v německém centru,“ popisovali Josef a Vladimír. Když se po dlouhém čekání dostali do prostoru hraničního přechodu, odstavili své auto na parkovišti a raději na test šli pěšky. Od kolegů měli totiž hlášku, že několik pendlerů německá policie nepustila ani tam. „Chlapi, co jeli na ranní, projeli. My jedeme až na noční,“ vyprávěli Josef s Vladimírem poté, co měli negativní test v ruce a plánovali odjezd k domovu. Testování berou jako nutné zlo. Dělníci pracující na tři směny mají situaci o to horší, že nejsou mnohdy schopní si test zajistit cestou do práce nebo z ní. „V týdnu to ještě jde, ale pak nám to víkend rozhodí. Po noční bychom to stihli tady na hranicích. Po odpolední, v deset večer, tady už mají zavřeno. V Prachaticích si nestíháme zajistit termín, testují tam jen dopoledne a ještě na objednávku a termíny jsou rozebrané. Proto jezdíme na Strážný často extra jen na testy, což nás také stojí dost peněz,“ popisují.

Chtějí si ale udržet práci, mají rodiny. „Dcera chodí na vysokou, to také něco stojí. Nemůžu zůstat bez peněz,“ konstatuje Vladimír a přidává otázku, zda také on musí mít elektronickou registraci pro vstup do Německa. Raději to ještě vyrazí ověřit do kanceláře Asociace pendlerů, aby v pondělí večer před cestou na šichtu měli všechny papíry v pořádku. Nechybí karta pendlera, pracovní smlouva, negativní výsledek testu, ani doklad, že majitel firmy oba Čechy pro chod firmy potřebuje. Tipovali také, o kolik hodin vyjedou dřív, to pro případ, že by zase zůstali v koloně na přechodu.

Stěhovat se do Bavorska ani jeden z nich úplně nechce. „Přece tam nebudu v mém věku na nějaké ubytovně, doma je to pro mě pohodlnější. Stejně jezdím jen do práce a zase domů. Testy mám stále negativní, mám jistotu, že vir neroznáším,“ vysvětluje Josef. Dodržují i nařízení, že pendleři se po překročení hranice musí vydat bez zastávek do místa výkonu práce a samozřejmě jezdí jen ve dvou, přesně tak, jak to nařizují opatření.

V pondělí večer ale nakonec Josef s Vladimírem do práce neodjeli. „Zjistili jsme, že většinu kolegů, co jeli na odpolední stejně nepustili, tak jsme se se šéfem domluvili, že to ani nebudeme zkoušet,“ potvrdil Prachatickému deníku Josef. Firma, kde pracuje zaměstnává zhruba pět set lidí. Pánové odhadují, že až tři stovky z nich mohou být Češi. Bez pendlerů může její majitel rovnou zavřít, nebo minimálně zrušit směnný provoz. Ubytování jim firma zajistila, bez jídla. Ještě v pondělí ani jeden z nich nevěděl, jak to bude s jeho placením. Rozhodnutí, co dál nebylo snadné, ale nakonec se Josef i Vladimír domluvili se šéfem, že ubytování využijí, během úterka se sbalili, večer se rozloučili s rodinami a kolem šesté večer vyrazili do Bavorska. „Projeli jsme,“ oznámili pár minut před sedmou hodinou v úterý 16. února. „Zůstaneme tam, ale na jak dlouho nevíme,“ uzavírá Josef.

Německá strana hranice uzavřela od neděle 14. února, kdy Českou republiku zařadila od nejpřísnější kategorie, tedy zemi s mimořádně nakažlivou variantou viru. Lockdown v SRN byl prodloužen do 7. března. Uzavřeny jsou restaurace, kulturní a volnočasová zařízení a většina obchodů. Ve veřejných zařízeních, na pracovišti, v obchodech a ve veřejných dopravních prostředcích platí povinnost nosit zdravotní roušku či respirátor. Soukromá setkání jsou povolena pouze s jednou další osobou mimo vlastní domácnost. Ubytovací služby jsou k dispozici pouze pro nezbytné a výslovně neturistické účely.