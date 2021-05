Zcela nová prodejna vznikne v jižní části Jindřichova Hradce v těsné blízkosti stávající prodejny. Po dokončení stavby se tak v jeden okamžik otevře nová prodejna a zavře ta stávající. Nová prodejna bude napojena na nově vybudovanou okružní křižovatku na silnici I/34 směrem na Horní Žďár u Václavské ulice. Informace potvrdil Mathias Mentrop, jednatel společnosti Penny.

„Naším cílem je postupně vyplňovat prázdná místa na mapě České republiky, zkracovat vzdálenosti a být lidem stále blíž. Chceme být dobrým sousedem v každém kraji, v každém městě, v každé obci. Samozřejmě, ideální je, jsme-li přímo součástí dané obce nebo města. Za optimální pak považujeme dojezdovou vzdálenost do našich obchodů do 10 až 15 kilometrů,“ shrnul Mathias Mentrop, jednatel společnosti Penny. Všechny připravované prodejny jsou podle něho v moderním zákaznickém konceptu, který se upravuje a vylepšuje dle potřeb zákazníků i zaměstnanců. „Vždy dbáme na atmosféru daného místa, a to už od samotných návrhů projektů. To jsou zejména projekty v historických částech měst nebo naopak v místech, kde je třeba zachovat venkovský ráz tamního prostředí. V letošním roce se rovněž výrazně soustředíme na výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily, protože vnímáme narůstající potřebu našich zákazníků pro zajištění infrastruktury pro tento moderní ekologický způsob dopravy,“ vysvětlil Mathias Mentrop.

Na prodejnu v nejnovějším designu se mohou těšit obyvatelé Volar na Prachaticku, kde výstavba prodejny, kterou doplní další dva obchody, začala v průběhu března. Prodejna vyroste v dřívějším areálu kasáren, v nichž sídlí také Technické služby města, autodoprava Městských lesů Volary a SÚS Jihočeského kraje. V místě bývalého JZD zahájilo Penny v dubnu výstavbu prodejny v Počátkách na Pelhřimovsku. V tomto malebném městě s centrem vyhlášeným historickou památkou, jehož historie sahá až do 13. století, bude nové Penny na výjezdu z města směrem na Žirovnici v blízkosti čerpací stanice a součástí stavby bude i nový nasvětlený přechod pro chodce.

Stavba další prodejny začala v těchto dnech v obytné a průmyslové zóně v Kolíně ve směru na Týnec nad Labem. Pro tamní obyvatele to bude jediný obchod s potravinami na této straně řeky. Další obchod Penny otevře v Praze Kobylisích v místě bývalého kina Ládví, kde vyroste společně s DM drogerií patrový objekt s prodejnami a sklady. Další rozestavěná prodejna, kterou čeká dokončení v letošním roce, roste v Děčíně Boleticích.

V letošním roce společnost rozšíří síť svých prodejen s dobíjecími stanicemi pro elektromobily. „Chceme poskytovat našim zákazníkům veškerý servis a elektromobilita je jednoznačným trendem současnosti. Proto budeme nabízet možnost dobití elektromobilu během nákupu. Víme, že největší slabinou tohoto typu pohonu je dojezd, proto jsme volili výstavbu dobíjecích stanic také tak, aby byly rozloženy po celé republice, a to i v místech, kde doposud byl s dobíjením problém. Řadu stanic postavíme také ve Středočeském kraji, kde je spolu s Prahou elektromobilita u nás nejdále. Dočkají se i lidé například v České Lípě, Dobřanech, Náchodě, Jaroměři, Lanškrouně a na řadě dalších míst,“ popisuje vedoucí stavebního oddělení Penny Václav Šíma. Od března tak novou dobíjecí stanici mohou vyžívat zákazníci prodejny v Berouně. Nyní je postupně zahajována výstavba na dalších místech. Z připravovaných prodejen se dočkají mimo jiné v Kolíně a do dvou let má Penny za cíl, aby možnost dobít si své automobily měli zákazníci u více než 80 prodejen s červenožlutým logem.