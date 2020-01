Ve čtvrtek 16. ledna zmizela z Mariánského náměstí dočasná divadelní scéna Bouda, kterou zapůjčilo Divadlo bratří Formanů Jihočeskému divadlu. Sklízet ji přijel sám Petr Forman.

Petr Forman a Bouda v Českých Budějovicích | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

O Boudu prý požádal ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek, a tak společně našli termín, kdy ji bratři Formanovi nepotřebovali. „Stan jsme měli zabalený, nesloužil by. Takhle mu to prospívá více, než když je složený,“ myslí si Petr Forman, kterému byl vysvětlen záměr s netradiční scénou. Připomínala potřebu stavby nové divadelní budovy. Té Petr Forman také fandí. „Tak jsme udělali, co šlo,“ říká.