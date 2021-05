Po Šárce Benetkové z kapely Nezmaři či Dušanovi Markovi ze Support Lesbiens přijeli dva známí muzikanti, kteří mají k Českým Budějovicím vztah. Petr Kolář se vrátil do svého rodného města. „Rád sem jezdím, mám tu sestru, dceru a matku, jsem hrdý Budějčák,“ líčí. Metalista Jiří Rain se sem přiženil před rokem. „Máme v kapele Budějčáka, zkoušeli jsme tu, natáčeli klipy, ale neměli prostor se tu víc podívat. A teď se to daří,“ směje se. Prý s manželkou přemýšlejí o stěhování. „Mám to tady rád,“ tvrdí.

Oba zazpívali píseň Komedie zaniklé českobudějovické kapely Patent, později Boule, kam ve druhé polovině 80. let nastoupil Petr Kolář. „Prožil jsem tam kus života, byla to hezká etapa,“ vzpomíná rocker. „Byli jsme úspěšní, neměli jsme převzaté písničky, ale vlastní,“ vypráví Petr Kolář, pro kterého bylo nahrávání nostalgie. Skladba prý získala nový nádech. „Znovu se celá pře-aranžovala, bude to pestré. Z původní verze zbyl nápad, ale stále je tu ten duch starého Patentu,“ myslí si Petr Kolář.

„Dostala současnou podobu,“ uvažuje zase Jiří Rain, který pro teď odložil kytaru i baskytaru. Jak se mu zpívalo? „Frázování písničky bylo docela náročné, vysoko, hodně slov, rychlé tempo. Baví mě pochopit umělecké přemýšlení jiného zpěváka, byla to pro mě výzva,“ odpovídá. Líbí se mu, že zpíval zhudebněnou báseň na motivy Arthura Rimbauda. Oceňuje také příležitost potkat se s dalšími muzikanty různých žánrů. „Obzvlášť po roce, když sedíme doma a vzpomínáme na pódia,“ dodává Jiří Rain.

Petr Kolář prý dobu nucené „pauzy“ zužitkoval pro seberealizaci, vytváření nových písní a textů. Třetí rok pracuje na novém albu. „Ještě se proaranžuje, už se to klube,“ nastiňuje. „Nejsem ortodoxní rocker nebo metalista, mám rád, když si v mé hudbě každý najde to své, budou tam balady i rychlejší věci a bude to mít nový nádech,“ přibližuje. Zálibu v do᠆bě koronakrize prý našel v zahrádkaření. „Je to příjem᠆ný relax,“ tvrdí Petr Kolář.

I kapela Citron, jejíž součástí je šest let Jiří Rain, právě pracuje na desce. Tou chce skupina uctít památku bubeníka Radima Pařízka, který zemřel letos v březnu. „To, že Radim odešel, byl šok pro nás pro všechny. Sám jsem nezažil aktivnějšího a akčního člověka, byl tak neskutečně kreativní, nedovedli jsme si představit, že by tady nebyl,“ vzpomíná baskytarista kapely. Citronu se nyní chopil syn, Radim Pařízek mladší. „Rozhodl se, že táta by chtěl, aby to pokračovalo, tak se do toho pouštíme. Zkoušeli jsme pracovat na Radimových nápadech, chceme dokončit jeho desku, odjet nasmlouvané koncerty,“ vysvětluje k nynějšímu fungování skupiny Jiří Rain. „Chceme pokračovat, máme materiál a víme, že dobrý, mezi námi to funguje. O to víc, že tu Radim není, si uvědomujeme, co vše dělal. Byl nejen bubeník, ale srdce a duše kapely,“ říká.