Lodní výlet kolem Světa s výkladem trvá přibližně necelou hodinu. Petr Vok vyplouvá vždy z hráze naproti pivovaru Regent. Cestu si lidé mohou zpříjemnit drobným občerstvením a v prodeji jsou teplé i studené nápoje. "Pro veřejnost jezdíme od 21. dubna, ale kvůli počasí jsme si museli dát na několik dní pauzu. Teď už ale budeme jezdit opět nepřetržitě. První plavba je vždy v deset dopoledne, poté každou celou hodinu a naposledy pak vyjíždíme v 17 hodin," pozvala kapitánka Marie Třešková. Na lodi probíhají také oblíbené hudební večery laděné do country nebo swingu. Letos poprvé se hudba na palubě rozezní v sobotu 6. května.

Propadlá klenba uzavřela část dačického náměstí. Majitel domu přislíbil řešení

Čtvrteční dopolední plavby poznamenalo chladnější a zatažené počasí. Přesto si zážitek na palubě lodi nenechalo ujít 11 zájemců. "Sama jezdím do Třeboně už spoustu let a proto jsem sem vzala na tři dny také dceru. Jsme tu moc spokojené. Včera jsme se byly podívat u hrobky, dnes si to užíváme na lodi a zítra si chceme půjčit kolo," přiblížila svůj program Jitka Kundriková, která do lázeňského města zavítala až z Frýdecko-Místecka.

Během vodní cesty na trase Třeboň - Odměny - a zpět si turisté vyslechnou i řadu zajímavostí. "Dozví se, co mohou vidět z hladiny rybníka, zajímavé stavby v okolí i něco málo o rybníkářství v Třeboni. Například malý ostrůvek kousek od přístaviště ukrývá kamennou středověkou studnu, která se původně používala při výrobě piva v místním pivovaru Regent. V areálu teď už ale mají studnu vlastní a tuto přestali využívat," prozradila část výkladu kapitánka lodi. Přestože vstupné na řadě míst podražilo, lodní lístky na plavbu kolem Světa zakoupíte za stejnou cenu jako loni. "Jsme proti zdražování všeobecně, loni jsme ceny nezvyšovali a letos také ne. Dospělý zaplatí za plavbu 190 korun a děti do 14 let stokorunu," přiblížila Marie Třešková.

Zdroj: Jana Urbanová

Loď Petr Vok byla vyrobena v roce 1968. Její historii popsal Štěpán Machart z Českobudějovické plavební společnosti, která výlety po Světě zajišťuje. „Fungovala na Lipně jako plovoucí hospoda. Velká voda při povodních ji ale vyvrhla na břeh. Já jsem ji chtěl získat, ale problém byl v tom, že stála na místě, kde byly bažiny a jeřáb tam nemohl zajet. Pak se mi ji ale podařilo v jedné mrazivé zimě, když bažiny promrzly, vyzvednout. Dostali jsme ji na letiště Hosín, kde jsme na ní pracovali asi dva roky,“ zavzpomínal Štěpán Machart a doplnil, že v roce 2006 byla tato loď převezena do Třeboně. Dalších šest let pak trvalo, než se ji podařilo znovu uvést do provozu.